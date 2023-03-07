СЕЙЧАС -2°С
Пробки 6/10
usd 75.47
eur 80.24
Тема дняКлиника «онкопсихолога» в Новосибирске закрывается
Все новости
Все новости

Жительница Москвы закурила в туалете на борту самолета, который летел в Новосибирск

26-летнюю девушку оштрафовали

697

Девушку уже оштрафовали

Поделиться

Жительница Москвы закурила электронную сигарету во время полета на борту самолета Москва — Новосибирск. Для этого 26-летняя девушка ушла в туалет.

— В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом сообщением Москва — Новосибирск, один из пассажиров нарушил правила безопасного поведения во время полета, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении 26-летний девушки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Девушку оштрафовали.

В Новосибирске на выходных задержали вылеты трех рейсов, пассажирам одного из них пришлось ждать самолета более 6 часов.

По теме

АвиадебоширПолицияРейсСамолет
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter