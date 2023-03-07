Жительница Москвы закурила в туалете на борту самолета, который летел в Новосибирск

Жительница Москвы закурила электронную сигарету во время полета на борту самолета Москва — Новосибирск. Для этого 26-летняя девушка ушла в туалет.

— В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом сообщением Москва — Новосибирск, один из пассажиров нарушил правила безопасного поведения во время полета, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.