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200 пассажиров застряли в Толмачево: не смогли вылететь сразу несколько рейсов

Пассажиры ждут вылета в Красноярск, Кызыл и Ташкент

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Самолеты авиакомпаний «ЮTэйр» и «ИрАэро» слишком поздно прибывают в Новосибирск из-за неблагоприятных метеоусловий

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В Новосибирске задержали вылеты трех рейсов, пассажирам одного из них придется ждать самолета более 6 часов.

Речь идет о рейсах авиакомпаний «ЮTэйр» и «ИрАэро». По данным онлайн-табло аэропорта, рейс U137 в Красноярск должен был вылететь в 9 утра, но отложен на 12:30. Рейс IO 124 в Кызыл, назначенный на 11 утра, отложен до 17:45. Запланированный по расписанию на 18:30 рейс IO 7491 в Ташкент перенесен на 23:05.

По информации Новосибирской транспортной прокуратуры, причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие самолетов.

— В настоящее время 196 пассажиров, из них 12 детей, ожидают вылета в пункты назначения, — рассказали в ведомстве.

Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, ожидающих вылета. Также ведомство проводит проверку из-за задержки рейса Новосибирск — Тюмень на 4 часа 2 марта.

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