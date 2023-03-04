200 пассажиров застряли в Толмачево: не смогли вылететь сразу несколько рейсов

В Новосибирске задержали вылеты трех рейсов, пассажирам одного из них придется ждать самолета более
Речь идет о рейсах авиакомпаний «ЮTэйр» и «ИрАэро». По данным онлайн-табло аэропорта, рейс U137 в Красноярск должен был вылететь в
По информации Новосибирской транспортной прокуратуры, причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие самолетов.
— В настоящее время 196 пассажиров, из них 12 детей, ожидают вылета в пункты назначения, — рассказали в ведомстве.
Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, ожидающих вылета. Также ведомство проводит проверку из-за задержки рейса Новосибирск — Тюмень на