200 пассажиров застряли в Толмачево: не смогли вылететь сразу несколько рейсов

В Новосибирске задержали вылеты трех рейсов, пассажирам одного из них придется ждать самолета более 6 часов .



Речь идет о рейсах авиакомпаний «ЮTэйр» и «ИрАэро». По данным онлайн-табло аэропорта, рейс U137 в Красноярск должен был вылететь в 9 утра , но отложен на 12:30. Рейс IO 124 в Кызыл, назначенный на 11 утра , отложен до 17:45. Запланированный по расписанию на 18:30 рейс IO 7491 в Ташкент перенесен на 23:05.

