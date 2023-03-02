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Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживают на четыре часа — что говорят в аэропорту

Самолет должен был прибыть в город в 19:50

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Рейс задержали по техническим причинам

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2 марта в Тюмени задержали вылет самолета до Новосибирска. Как сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс S7 5352 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) должен был прибыть в город 2 марта в 19:50. Расчетное время приземления изменили на 23:58.

НГС обратился в справочную службу аэропорта Тюмени с просьбой сообщить о причинах задержки. По словам специалиста, рейс задержали по техническим причинам.

— Причина задержки — по техпричине, — сообщили в аэропорту.

НГС направил запрос в пресс-службу S7 Airlines. На момент публикации материала в компании не прокомментировали ситуацию.

В конце февраля в Новосибирске вынужденно сел самолет авиакомпании Hainan Airlines, который летел из Пекина в Санкт-Петербург. По словам очевидца, судно садилось со странным звуком. Самолет несколько дней находился в Новосибирске.

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