Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживают на четыре часа — что говорят в аэропорту

2 марта в Тюмени задержали вылет самолета до Новосибирска. Как сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс
НГС обратился в справочную службу аэропорта Тюмени с просьбой сообщить о причинах задержки. По словам специалиста, рейс задержали по техническим причинам.
— Причина задержки — по техпричине, — сообщили в аэропорту.
НГС направил запрос в пресс-службу
В конце февраля в Новосибирске вынужденно сел самолет авиакомпании Hainan Airlines, который летел из Пекина в Санкт-Петербург. По словам очевидца, судно садилось со странным звуком. Самолет несколько дней находился в Новосибирске.