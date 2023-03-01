В Толмачево на несколько дней застрял китайский самолет — он вынужденно сел здесь в конце февраля

В новосибирском аэропорту уже несколько дней находится самолет авиакомпании Hainan Airlines, который летел из Пекина в Санкт-Петербург. На прошлой неделе, 26 февраля, он сделал разворот на 180 градусов в районе Ханты-Мансийского автономного округа и сел в Толмачево.
Фотографию Airbus A330 в Сеть выложил автор телеграм-канала NskPlanes. Как он объяснил корреспонденту НГС, фото было сделано в понедельник вечером, но самолет стоял на перроне в Толмачево и вчера вечером, 28 февраля.
— Не имею информации по поводу его ремонта, — отметил автор телеграм-канала. По его данным, накануне в Новосибирск прилетал другой самолет этой авиакомпании, он улетел обратно в Китай.
Пассажиры рейса, как сообщалось ранее, улетели из Новосибирска с помощью авиакомпании S7 еще несколько дней назад. В пресс-службе Толмачево состояние самолета комментировать отказались, сославшись на то, что самолет принадлежит авиакомпании. Корреспондент НГС обратилась также в Росавиацию — там порекомендовали уточнять информацию в Толмачево. НГС направил письменный запрос в Росавиацию, новосибирский аэропорт, а также в китайскую авиакомпанию.
Вчера, 28 февраля, из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог вовремя вылететь самолет авиакомпании S7. Вылет рейса перенесли более чем на час.