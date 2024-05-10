НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

ю-в.

 743мм 38%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

СРОЧНО

Эвакуация в больнице на Алтае

Выбираем лучший бизнес вместе
Планы на выходные
Миллиард на котлетах
Куда отправить ребенка летом
Улица Богаткова в 90-е
Позаботиться о теле
Электричка в Академе
История узницы Дахау
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Развлечения Если хочешь забеременеть или купить машину: как привлечь успех в Акшаю Тритью — советы астрологов на самый лучший день в году

Если хочешь забеременеть или купить машину: как привлечь успех в Акшаю Тритью — советы астрологов на самый лучший день в году

Праздник отмечают 10 мая

1 052
4 комментария
Считается, что Солнце и Луна будут в лучшем положении в году

10 мая наступит Акшая Тритья — так в индийской астрологии называют день, который считается самым счастливым в году. Он подходит для составления планов, благотворительности, добрых дел и даже помолвки. Подробнее об особенностях праздника НГС рассказали новосибирские ведические астрологи Юлия Тарантина и Ольга Шведова.

Считается, что в Акшаю Тритью Солнце и Луна находятся в своем лучшем положении, которое бывает только раз в год. Поэтому они дают силу намерениям, целям и задачам, поставленным в этот день.

— Акшая Тритья — это праздник. «Тритья» на санскрите означает «три», а «Акшая» — «непобедимый, вечный». Это третьи лунные сутки. Этот день считается самым лучшим в году. Дата меняется ежегодно, но это всегда весенний праздник. Он дает шанс изменить некоторые вещи в своей жизни к лучшему. Считается, что все дела, которые начинаются в этот день, будут очень успешными, — рассказала Юлия Тарантина.

Астролог отметила, что согласно древнему подходу, в Акшаю Тритью нужно покупать золотые украшения и делать крупные инвестиции. Согласно современному — в первую очередь, нужно ставить цели на будущее и записывать их. Это касается как материальных планов, так и духовных. В том числе можно формулировать свои цели в личной жизни. К процессу астролог рекомендует подходить с умом.

— Цели нужно прописывать на бумаге. Мы не просто в голове крутим: «Я хочу сменить работу» или «Я хочу переехать». А садимся, применяем все свои знания, которые получили в бизнесе, на работе или других сферах. И прописываем в современном формате: цель должна быть четко обозначена, специфична, измерима, достижима и привязана ко времени, — говорит Юлия Тарантина.

В этот день принято благодарить судьбу за то, что у вас есть

Ольга Шведова тоже дала совет для тех, кто хочет что-то запланировать в этот день.

— Обязательно загадайте желание и сделайте первый шаг к осуществлению. Например, если хотите забеременеть — купите детскую игрушку. Если хотите приобрести машину — купите брелок для ключей автомобиля и так далее, — предложила астролог.

Также специалист рекомендует 10 мая вспомнить моменты из жизни, за которые вы благодарны судьбе, себе и близким, и мысленно или вслух сказать за это спасибо.

Кроме этого, по словам Ольги Шведовой, в этот можно заняться благотворительностью, помочь тем, кто в этом нуждается. Юлия Тарантина также подчеркивает, что в Акшаю Тритью стоит делать пожертвования, раздавать еду или вещи. Еще праздник подходит для занятий духовными практиками или встреч с родными и близкими, а также для генеральной уборки.

День подходит для добрых дел, избавления от вредных привычек, начала здорового образа жизни. Еще Акшая Тритья — удачное время для помолвки.

— Любое начинание с хорошими помыслами в этот день получит дополнительную силу, — отмечает Юлия Тарантина.

При этом астролог предостерегает от разрушительных и вредных действий в этот праздник.

Для тех, кто интересуется гороскопами и хочет знать, чего ждать в мае, новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-прогноз на этот месяц для всех знаков Зодиака. Кого-то ждут новые любовыне связи, а другим стоит готовиться к разрушениям в работе или личной жизни.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Астрология Астролог Солнце Луна Вредные привычки Цели
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Николай,  75

Eleonora,  29

Олег,  48

Таня,  42

Anna,  31

Юлия,  50

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление