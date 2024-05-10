Если хочешь забеременеть или купить машину: как привлечь успех в Акшаю Тритью — советы астрологов на самый лучший день в году

Считается, что Солнце и Луна будут в лучшем положении в году Источник: Сергей Кузьмин / Сеть городских порталов











10 мая наступит Акшая Тритья — так в индийской астрологии называют день, который считается самым счастливым в году. Он подходит для составления планов, благотворительности, добрых дел и даже помолвки. Подробнее об особенностях праздника НГС рассказали новосибирские ведические астрологи Юлия Тарантина и Ольга Шведова.



Считается, что в Акшаю Тритью Солнце и Луна находятся в своем лучшем положении, которое бывает только раз в год. Поэтому они дают силу намерениям, целям и задачам, поставленным в этот день.

— Акшая Тритья — это праздник. «Тритья» на санскрите означает «три», а «Акшая» — «непобедимый, вечный». Это третьи лунные сутки. Этот день считается самым лучшим в году. Дата меняется ежегодно, но это всегда весенний праздник. Он дает шанс изменить некоторые вещи в своей жизни к лучшему. Считается, что все дела, которые начинаются в этот день, будут очень успешными, — рассказала Юлия Тарантина.



Астролог отметила, что согласно древнему подходу, в Акшаю Тритью нужно покупать золотые украшения и делать крупные инвестиции. Согласно современному — в первую очередь, нужно ставить цели на будущее и записывать их. Это касается как материальных планов, так и духовных. В том числе можно формулировать свои цели в личной жизни. К процессу астролог рекомендует подходить с умом.



— Цели нужно прописывать на бумаге. Мы не просто в голове крутим: «Я хочу сменить работу» или «Я хочу переехать». А садимся, применяем все свои знания, которые получили в бизнесе, на работе или других сферах. И прописываем в современном формате: цель должна быть четко обозначена, специфична, измерима, достижима и привязана ко времени, — говорит Юлия Тарантина.

В этот день принято благодарить судьбу за то, что у вас есть Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ольга Шведова тоже дала совет для тех, кто хочет что-то запланировать в этот день.



— Обязательно загадайте желание и сделайте первый шаг к осуществлению. Например, если хотите забеременеть — купите детскую игрушку. Если хотите приобрести машину — купите брелок для ключей автомобиля и так далее, — предложила астролог.



Также специалист рекомендует 10 мая вспомнить моменты из жизни, за которые вы благодарны судьбе, себе и близким, и мысленно или вслух сказать за это спасибо.



Кроме этого, по словам Ольги Шведовой, в этот можно заняться благотворительностью, помочь тем, кто в этом нуждается. Юлия Тарантина также подчеркивает, что в Акшаю Тритью стоит делать пожертвования, раздавать еду или вещи. Еще праздник подходит для занятий духовными практиками или встреч с родными и близкими, а также для генеральной уборки.



День подходит для добрых дел, избавления от вредных привычек, начала здорового образа жизни. Еще Акшая Тритья — удачное время для помолвки.



— Любое начинание с хорошими помыслами в этот день получит дополнительную силу, — отмечает Юлия Тарантина.



При этом астролог предостерегает от разрушительных и вредных действий в этот праздник.



Для тех, кто интересуется гороскопами и хочет знать, чего ждать в мае, новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-прогноз на этот месяц для всех знаков Зодиака. Кого-то ждут новые любовыне связи, а другим стоит готовиться к разрушениям в работе или личной жизни.