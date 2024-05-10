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Дороги и транспорт летопись «Воронки от снарядов и русский мат»: показываем на видео, как выглядели дороги Новосибирска в 90-е и сравниваем с сегодняшними

«Воронки от снарядов и русский мат»: показываем на видео, как выглядели дороги Новосибирска в 90-е и сравниваем с сегодняшними

Посмотрите кадры 30-летней давности с улицы Бориса Богаткова

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Транспорт в городе стал современнее, но еще не до конца

Новосибирцы привыкли ругать дороги в городе, но, справедливости ради, это не всегда оправдано. Действительно, можно найти достаточно участков, по которым без слез или отборного мата не проедешь. Но нельзя не отметить, что все-таки за прошедшие десятилетия ситуация сильно изменилась. И это можно подтвердить. НГС нашел видео программы «Кабриолет коктейль», которая выходила в Новосибирске 1990-е годы на канале «НТН-12». В одном из выпусков показали улицу Бориса Богаткова. Смотрите, какой она была почти 30 лет назад и сравните с тем, как выглядит сейчас.

«БТР — вот новый вид городского транспорта»

В выпуске программы «Кабриолет-коктейль» за 1996 год показаны огромные ямы на улице Бориса Богаткова. Ведущий упоминает крылатую фразу о дураках и дорогах, а также ругает чиновников, не называя при этом конкретных имен:

— Мы не считаем себя большими знатоками русской словесности, но гоголевская крылатая фраза всякий раз приходит на ум после проезда по нашим новосибирским улицам. Наверное, это наш менталитет, и скорее всего, просто расхлябанность. Но за сто с лишним лет мало что изменилось в наших дорогах. Разве что не повозки гремят на ухабах и выбоинах, а железные кони на шинах резиновых. Кто-нибудь считал, во сколько обходятся эти дороги? Скорее всего, да. Но только в кабинетах начальников, где обсчитываются различные бюджеты — областные, городские, районные, и где статьи расходов на поддержание в нормальном состоянии проезжей части постоянно теряют в весе, считают абстрактно.

Новосибирские водители, которые ответили на вопросы ведущего, тоже не стесняются в выражениях. Кто-то говорит, что дороги выглядят как после войны, а кто-то говорит, что проехать по ним можно только на танке или БТР. Автомобилисты подчеркивали и то, что из-за такого состояния машины регулярно ломаются.

— На самом деле дорога напоминает фронтовую: воронки от снарядов, наполненные водой, и отборный русский мат после очередного открытого колодца, — соглашается ведущий.

Дорога сейчас

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков съездил на участок, который попал в выпуск программы 1995 года. Посмотрите, как он изменился.

Снимки сделаны у хозяйственного корпуса напротив здания на улице Бориса Богаткова, 190

Если раньше троллейбусы застревали в ямах на Богаткова, то сейчас больше вероятность застрять в пробке на этом месте. Но в выходной день видно, что общественный и личный транспорт может спокойно проезжать по ровному покрытию.

Фото в районе улицы Бориса Богаткова, 145

При этом некоторые новосибирцы отмечают, что не на всем протяжении улицы Бориса Богаткова удалось навести порядок. Так, читательница НГС считает, что в начале улицы, при съезде с Кирова, на дороге можно увидеть и ямы, и колею.

— Состояние ужасное, часто на машине приходится объезжать ямы. С колеей пытались бороться, но, видимо, не получилось. При этом дальше, в сторону улицы Есенина, покрытие ровное, — рассказала сибирячка.

В районе дома №206
Кадры сделаны у хозяйственного корпуса напротив зданий на Бориса Богаткова, 190

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, будет ли отремонтирован участок улицы Бориса Богаткова от пересечения с улицей Кирова.

Одна из проблемных дорог в Новосибирске находится на улице Моторной — это выезд с Димитровского моста. По словам одного из местных жителей, ямы на участке уже давно. Читайте подробнее о транспортной проблеме в репортаже НГС о микрорайоне Лесоперевалки.

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ПО ТЕМЕ
Бориса Богаткова Октябрьский район Ремонт дорог 90-е
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