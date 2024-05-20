Умные все стали? Проверьте, как вы помните известные фразы из рекламы 90-х

В 90-е по телевизору шли не только культовые программы, но и рекламы, очень быстро ставшие всенародно любимыми. Очень часто фразы, которыми в них обменивались герои, тут же уходили в народ. Или мы преувеличиваем, и эти цитаты все уже давно забыли? Помогите нам это выяснить, пройдя тест, в котором нужно закончить фразу за героем рекламы 90-х годов.
«Волшебный портрет! Сначала я только смотрю на вас, но если вы переворачиваете его, ...»
- ...я делаю вам скидку
- ...я вам подмигиваю
- ...я вам подливаю
- ...это и не портрет вовсе
- «Умные все стали, вам не угодишь!»
- «Вообще-то, в сливочном масле нет холестерина»
- «А ты попробуй!»
- «Это моя кухня, и я тут командую процессом!»
- Чтить память предков
- Улыбнуться для фото
- Помахать рукой маме
- Не забыть вечером купить огурцы
«Ты где был?»
- «Бегал»
- «В нарды играл»
- «Пиво пил»
- «Стирал новым отбеливающим порошком»
- «Теперь махну на море!»
- «Куплю жене сапоги!»
- «Я партнер!»
- «Да тут на целую дачу хватит!»
- «Смотри, Жучка прибежала!»
- «Мама, ты мне что-нибудь купила?»
- «Мама, смотри как я умею кататься!»
- «Тетя Ася приехала!»
- «Лопай, лопай, Склифософский! Заслужил…»
- «Ты куда себе столько взял?»
- «Вот, Склифосовский, ставь перед собой реальные цели»
- «Мал золотник, да дорог»
- «Я не халявщик, а держатель акций»
- «Зато я не на заводе работаю»
- «Куплю жене сапоги»
- «Я не халявщик, я партнер!»
- «А, новый дом? Ну, такой страшный с дурацкими квартирами?»
- «Куда так быстро? Мы же еще пиццу не доели!»
- «Общий или раздельный?»
- «Нет, я лучше тут останусь»
- «Бабушка, а нет ли у нас какого-нибудь йогурта?»
- «Ты не представляешь, что мне сейчас снилось!»
- «Что бы такого сладенького съесть?»
- «Бабушка, я опять летал во сне!»