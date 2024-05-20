Умные все стали? Проверьте, как вы помните известные фразы из рекламы 90-х

В 90-е по телевизору шли не только культовые программы, но и рекламы, очень быстро ставшие всенародно любимыми. Очень часто фразы, которыми в них обменивались герои, тут же уходили в народ. Или мы преувеличиваем, и эти цитаты все уже давно забыли? Помогите нам это выяснить, пройдя тест, в котором нужно закончить фразу за героем рекламы 90-х годов.

