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Развлечения тест Умные все стали? Проверьте, как вы помните известные фразы из рекламы 90-х

Умные все стали? Проверьте, как вы помните известные фразы из рекламы 90-х

Тест для тех, кто не выключал звук в перерывах между передачами

1 005
8 комментариев
Когда эти рекламы только вышли, телевизоры у россиян выглядели совсем по-другому

В 90-е по телевизору шли не только культовые программы, но и рекламы, очень быстро ставшие всенародно любимыми. Очень часто фразы, которыми в них обменивались герои, тут же уходили в народ. Или мы преувеличиваем, и эти цитаты все уже давно забыли? Помогите нам это выяснить, пройдя тест, в котором нужно закончить фразу за героем рекламы 90-х годов.

ТЕСТ
1 / 10
В рекламе водки мужчина в образе Распутина показывает необычную этикетку бутылки:

«Волшебный портрет! Сначала я только смотрю на вас, но если вы переворачиваете его, ...»
  • ...я делаю вам скидку
  • ...я вам подмигиваю
  • ...я вам подливаю
  • ...это и не портрет вовсе
2 / 10
Женщина упрекает свекровь в использовании вредного сливочного масла, на что та отвечает:
  • «Умные все стали, вам не угодишь!»
  • «Вообще-то, в сливочном масле нет холестерина»
  • «А ты попробуй!»
  • «Это моя кухня, и я тут командую процессом!»
3 / 10
О чем толпа просит Диму, караульного на Красной площади, в одной из самых известных социальных реклам 90-х?
  • Чтить память предков
  • Улыбнуться для фото
  • Помахать рукой маме
  • Не забыть вечером купить огурцы
4 / 10
А этот вопрос не нуждается в подводке. Всё, что мы спросим, это:

«Ты где был?»
  • «Бегал»
  • «В нарды играл»
  • «Пиво пил»
  • «Стирал новым отбеливающим порошком»
5 / 10
А это Леня Голубков, персонаж, рекламировавший пирамиду МММ. Обналичив выигрыш в одной из реклам, он говорит:
  • «Теперь махну на море!»
  • «Куплю жене сапоги!»
  • «Я партнер!»
  • «Да тут на целую дачу хватит!»
6 / 10
В рекламе порошка мальчик случайно рвет белые простыни, успевая перед этим сказать:
  • «Смотри, Жучка прибежала!»
  • «Мама, ты мне что-нибудь купила?»
  • «Мама, смотри как я умею кататься!»
  • «Тетя Ася приехала!»
7 / 10
Студент-медик распугал однокурсниц крысой и сел есть за их стол. Про грызуна он тоже не забыл и сказал ему:
  • «Лопай, лопай, Склифософский! Заслужил…»
  • «Ты куда себе столько взял?»
  • «Вот, Склифосовский, ставь перед собой реальные цели»
  • «Мал золотник, да дорог»
8 / 10
Еще одна легендарная реклама с Леней Голубковым, в которой его брат Иван говорит: «Халявщик ты, Леня, оболтус». А что отвечает герой?
  • «Я не халявщик, а держатель акций»
  • «Зато я не на заводе работаю»
  • «Куплю жене сапоги»
  • «Я не халявщик, я партнер!»
9 / 10
В рекламе жевательной резинки девушка флиртует с парнем в кафе и приглашает к себе: «Вообще-то я живу недалеко, знаешь площадь за углом?» — на что молодой человек неожиданно выдает:
  • «А, новый дом? Ну, такой страшный с дурацкими квартирами?»
  • «Куда так быстро? Мы же еще пиццу не доели!»
  • «Общий или раздельный?»
  • «Нет, я лучше тут останусь»
10 / 10
Что сказал этот мальчик, которого бабушка разбудила к полднику?
  • «Бабушка, а нет ли у нас какого-нибудь йогурта?»
  • «Ты не представляешь, что мне сейчас снилось!»
  • «Что бы такого сладенького съесть?»
  • «Бабушка, я опять летал во сне!»

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