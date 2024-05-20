Что известно о гибели президента Ирана в авиакатастрофе: подробности и кадры с места ЧП

Источник: Городские порталы

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая недалеко от границы с Азербайджаном. Туда делегация из Ирана приезжала для открытия совместно построенной платины на реке Аракс.



Гибель лидера Ирана официально подтвердили только 20 мая после того, как спасатели смогли определить место падения вертолета и добраться до него. В катастрофе погибли 8 человек: Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, два пилота и еще четыре человека из делегации президента.



Что известно о крушении вертолета — все подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Исполнять обязанности президента до выборов будет первый зам Раиси Мохаммад Мохбер.



В связи с гибелью президента Ирана соболезнования верховному лидеру страны выразил Владимир Путин.



— Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России, он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства, — говорится в телеграмме президента России. — Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты.