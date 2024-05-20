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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В престижной зоне Академгородка продают коттедж за 66 миллионов — рядом гимназии, СО РАН и Ботсад

В престижной зоне Академгородка продают коттедж за 66 миллионов — рядом гимназии, СО РАН и Ботсад

Коттедж окружён малоэтажками 60-х годов постройки

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Владелец уверяет, что недавно дом был отремонтирован

В Советском районе Новосибирска в престижной зоне Академгородка продают двухэтажный коттедж площадью почти 300 квадратных метров. В придачу к дому идет гараж на две машины и участок площадью 7,5 соток. Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте N1.ru 17 мая, цена — 65,9 миллиона рублей.

— Три этажа: два — жилые, в подземном технический узел и свободное помещение. Возможно, использование просторной светлой мансарды, — говорится в описании к объекту.

Дом располагается на улице Академической
Одна из спален отведена под детскую
А так выглядит одна из ванных комнат
Фото снаружи к объявлению не приложили. Но судя по опубликованным чертежам, речь может идти об этом доме

В начале года на улице Академика Трофимука — в еще одном престижном месте Верхней зоны Академгородка — выставляли на продажу дорогой коттедж с ретро-обстановкой. Его оценили в 85 миллионов рублей. Он располагался в месте, где в 60-х годах построили дома для ведущих ученых СО РАН.

А так выглядит коттедж с более современной обстановкой, его продают недалеко от Ботсада. Цена вопроса — 77 миллионов рублей.

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