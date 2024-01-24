В Академгородке продают дом с ретро-обстановкой за 85 миллионов — рядом пруд с утками и знаменитые коттеджи ученых

В Советском районе выставили на продажу двухэтажный коттедж — он располагается в месте, где в 60-х годах были построены дома для ведущих ученых Сибирского отделения Академии наук. За дом площадью 275 квадратных метров и участок в 10 соток просят 85 миллионов рублей. Объявление о продаже коттеджа появилось 22 января на сайте N1.ru.
— В самой престижной зоне Академгородка, к продаже предлагается уютный коттедж. Дом в собственности, земельный участок в собственности, — кратко пишет об объекте продавец.
На текущий момент это самый дорогой дом в Советском районе из продающихся. Кроме этого коттеджа, в Новосибирске также продают двухэтажный дом на улице Мальцева — еще одной «академической» улице с коттеджами для ученых. Его площадь меньше — 200 квадратов, цена вопроса — 75 миллионов.
Недавно НГС писал, что рост цен на стройматериалы поднял стоимость загородных домов. Как отмечают эксперты, купить участок и самому построить дом дешевле, чем приобрести уже готовый коттедж.