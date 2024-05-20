Посмотрите на свои ноги. 6 симптомов, которые говорят о том, что у вас высокий холестерин, и продукт, который поможет его снизить

Ноги как зеркало вашего здоровья Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Десять лет назад в России провели масштабное исследование и выяснили, что повышенный уровень холестерина имеют 57,6% людей в возрасте от 25 до 64 лет.



А между тем высокий уровень холестерина — это главный фактор риска сердечных приступов и инсультов. Скапливаясь в сосудах, «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности) нарушает кровоток, что нередко приводит к летальным исходам. Подробности — в материале «Доктора Питера».



Зачастую пациенты узнают о патологии уже после приступа либо сдав анализ крови. Однако симптомы гиперхолестеринемии (так называют повышенный уровень холестерина) могут проявляться на ногах. Эксперты британской службы здравоохранения назвали шесть «красных флагов»:



Боль в ногах. Обычно она возникает во время ходьбы, физических нагрузок и проходит после нескольких минут отдыха. Боль бывает как легкой, так и сильной, нередко мучают спазмы. Часто болят обе ноги одновременно, хотя боль в одной ноге, как правило, сильнее. Выпадение волос. Несколько лет назад ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) провели эксперимент на мышах. Одних грызунов они кормили сбалансированной пищей, других — продуктами с высоким содержанием холестерина. Спустя 9 месяцев 75% мышей на вредном питании заболели и начали терять шерсть. Поэтому выпадение волос на ногах, замедленный их рост или даже гладкая блестящая кожа на ногах — всё это может быть симптомом высокого уровня холестерина. Онемение или слабость также могут указывать на проблему. Это происходит, потому что кровеносные сосуды в ногах сужаются или блокируются. Незаживающие открытые язвы на ногах. Из-за нарушений в кровотоке повреждаются клетки и ткани. Это может привести к тому, что даже небольшая травма на коже заживает очень долго или перерастает в язву. Изменение цвета кожи на ногах. Она становится бледнее, чем обычно, или синеет. Кроме того, нередко при высоком холестерине ноги становятся холодными на ощупь. Причина всё та же — нарушение кровотока. Мышцы ног слабеют, становятся меньше, потому что их кровоснабжение нарушается.

Еще один возможный признак гиперхолестеринемии, который можно увидеть на ногах, выявили медики с кафедры ортопедической хирургии медицинского факультета Университета Медипол в Стамбуле. В своем исследовании они обнаружили, что у пациентов с подошвенным фасциитом (пяточной шпорой) более высокий уровень холестерина. А возраст старше 45 лет и продолжительность симптомов более одного года повышают вероятность патологии.



«Гиперхолестеринемия замедляет заживление сухожилий, вызывая их разрывы и тендинопатию (поражение. — Прим. ред.)», — говорится в исследовании.



Однако отсутствие перечисленных симптомов не освобождает от лабораторных методов контроля. Врачи говорят, что после 40 лет проверять уровень холестерина нужно не реже чем раз в год.



Съешьте 5 штучек утром: чудо-продукт для снижения холестерина

Некоторым достаточно изменить питание Источник: Алексей Волхонский V1.RU











Грамотный выбор продуктов поможет вам значительно снизить риски сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти от них.



Ваше здоровье во многом зависит от ваших пищевых привычек. Безусловно, нет однозначно полезной или вредной еды, всё решает чувство меры. Однако есть продукты, которые определенно стоит распробовать и добавить в свое меню.



Например, попробуйте использовать для полезного перекуса грецкие орехи: у них есть масса полезных для вашего организма свойств.



Состав грецкого ореха

В 100 г продукта:



калорийность: 654 ккал;

белки: 15,23 г;

жиры: 65,21 г;

углеводы: 13,71 г;

клетчатка: 6,7 г;

вода: 4,39 г.

Чем полезны орехи

Грецкие орехи богаты антиоксидантами: в них есть витамин Е, растительное соединение полифенол. Ученые доказали: этот продукт помогает предотвратить окислительное повреждение «плохого холестерина» после еды. Именно накопление этого вида холестерина может спровоцировать атеросклероз.



Кроме того, в грецких орехах содержится рекордное количество жирных кислот омега-3. Жир омега-3 из растений, в том числе из грецких орехов, называется альфа-линоленовой кислотой. Исследования доказали, что каждый грамм этого соединения помогает снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, пишет издание Sabah.



Конечно, грецкие орехи достаточно калорийны, поэтому их не стоит есть в слишком большом количестве, особенно если вы хотите сбросить лишний вес. Порция буквально из пяти штучек на завтрак поможет вам зарядиться энергией на весь день.



Другие продукты, которые помогут эффективно снижать уровень холестерина в крови:

Овсянка: в ней есть бета-глюкан, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Рыба: богата жирными кислотами омега-3. Бобовые: фасоль, горох и чечевица содержат растворимую клетчатку. Фрукты и овощи: особенно хороши яблоки, груши, цитрусы и морковь — в них и клетчатка, и пектин. Оливковое масло: содержит мононенасыщенные жиры. Соя: содержит изофлавоны. Чеснок: содержит аллицин. Цельные зерна: содержат растворимые волокна. Семена льна: содержат жирные кислоты омега-3.

Кстати

Человек может жить с экстремально высоким уровнем холестерина и даже не догадываться об этом. Дело в том, что это состояние способно очень долго не давать никаких заметных симптомов.

