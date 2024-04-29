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Дороги и транспорт «Как после бомбежки»: новосибирцы устали от разбитой дороги на Восходе и залатали ямы сами

«Как после бомбежки»: новосибирцы устали от разбитой дороги на Восходе и залатали ямы сами

Состояние дороги ухудшилось за последние два года

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На участке остается еще несколько опасных ям

Житель Новосибирска Евгений пожаловался на разбитую дорогу у дома №46 на улице Восход. По его словам, причиной ее плачевного состояния стали большегрузы, которые доставляют материалы на стройку школы.

В беседе с НГС Евгений рассказал, что строительство школы ведется за домом по адресу Чехова, 111, уже два года. Путь большегрузов со строительными материалами проходит через маленький участок у дома на улице Восход.

— За два года стройки дорогу убили вообще всю. Она сейчас как после бомбежки — ямы невозможные. На днях я увидел, как несколько мужчин самостоятельно заделали самые глубокие из них, — рассказал Евгений.

Новосибирец отметил, что жильцы дома не раз отправляли обращения в мэрию города с просьбой обратить внимание на участок дороги у дома, но ответов не получили.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации, а также узнать, могут ли местных жителей наказать за самостоятельный ремонт ям на дороге.

Ранее жители села Ленинское под Новосибирском оказались буквально отрезаны от мира из-за дороги, которая превратилась в болото из грязи. Чтобы добиться решения проблемы они записали видеообращение к президенту.

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Новосибирск Дороги Ремонт дорог
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