«Как после бомбежки»: новосибирцы устали от разбитой дороги на Восходе и залатали ямы сами

На участке остается еще несколько опасных ям Источник: читатель НГС Евгений











Житель Новосибирска Евгений пожаловался на разбитую дорогу у дома №46 на улице Восход. По его словам, причиной ее плачевного состояния стали большегрузы, которые доставляют материалы на стройку школы.



В беседе с НГС Евгений рассказал, что строительство школы ведется за домом по адресу Чехова, 111, уже два года. Путь большегрузов со строительными материалами проходит через маленький участок у дома на улице Восход.



— За два года стройки дорогу убили вообще всю. Она сейчас как после бомбежки — ямы невозможные. На днях я увидел, как несколько мужчин самостоятельно заделали самые глубокие из них, — рассказал Евгений.



Новосибирец отметил, что жильцы дома не раз отправляли обращения в мэрию города с просьбой обратить внимание на участок дороги у дома, но ответов не получили.



Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации, а также узнать, могут ли местных жителей наказать за самостоятельный ремонт ям на дороге.

