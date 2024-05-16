Замглавы Центрального округа получила штраф — она проигнорировала обращение о парковке на газоне

Прокуратура провела проверку Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Заместитель главы администрации Центрального округа Новосибирска Светлана Редькина получила штраф. Ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения гражданина. В прокуратуре сообщили, что чиновница не отреагировала на жалобу местного жителя на парковку автомобиля на газоне.

— Прокуратура Заельцовского района Новосибирска провела проверку исполнения администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.



Собственные источники НГС, знакомые с делом, сообщили на условиях анонимности, что оштрафована заместитель главы администрации округа по городскому хозяйству Светлана Редькина.

Прокуроры выяснили, что в администрацию округа обратился местный житель и рассказал о том, что автомобилист нарушил правила парковки, бросив машину на газоне возле многоквартирного дома. Заявитель указал место и время парковки автомобиля, а также его марку и госномер.



Замглавы администрации округа ответила заявителю, что такого факта нет, в результате нарушитель остался безнаказанным. По результатам проверки главе администрации внесли представление об устранении нарушений закона. В отношении Светланы Редькиной возбудили административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает для должностных лиц штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Мировой судья привлек замглаву к административной ответственности.



Ранее НГС писал о том, что бывшего главу района оштрафовали на 110 тысяч за продажу острова в Бердском заливе. Ущерб государству от незаконной сделки оценили в 44,5 млн рублей.

