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Происшествия Малибу охватил мощнейший пожар. Посмотрите, что творится в городе, где живут звёзды Голливуда

Малибу охватил мощнейший пожар. Посмотрите, что творится в городе, где живут звёзды Голливуда

Власти объявили срочную эвакуацию

476
5 комментариев

Из-за пожара небо стало кроваво-красным

Источник:

В Калифорнии разгорелся мощный лесной пожар, который подобрался к одному из самых богатых городов США — Малибу. Именно там проживают голливудские звёзды и бизнесмены. Власти объявили срочную эвакуацию.

Как передает телеканал CBS News, огонь охватил более 750 гектаров земли и уничтожил несколько домов. Причина возгорания остается неизвестной, тушение осложняется из-за сильного ветра. В операции задействовали авиацию.

Местных жителей эвакуируют

Источник:
Источник:
Источник:

Из центральной и восточной частей Малибу эвакуировали 12 тысяч человек, уточняет телеграм-канал Shot. Информации о пострадавших пока нет.

Ущерб от стихии предстоит подсчитать, когда пожарные справятся с огнем.

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Пожар Малибу Огонь Калифорния Звезды Голливуда
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Комментарии
5
Дормидонт Евлампивич
38 минут
Да вообще пофиг.
Гостьзилла ᠌
4 минуты
Написала не медведова? Не интересно
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