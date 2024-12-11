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Происшествия «Схватила за волосы и пыталась пнуть»: сибирячка избила педиатра — буйную мать выбесило отсутствие бахил у врача

«Схватила за волосы и пыталась пнуть»: сибирячка избила педиатра — буйную мать выбесило отсутствие бахил у врача

Врач приехала на вызов к больной 6-летней девочке

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5 комментариев

Иркутянка напала на педиатра из-за того, что у врача не было бахил

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Дикая история произошла на прошлой неделе в микрорайоне Топкинский в Иркутске: там мать 6-летней девочки сначала побила, а потом некоторое время удерживала в квартире педиатра. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили порталу «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Педиатр детской поликлиники Дарья Волокитина приехала на вызов к 6-летней девочке, у которой была температура и кашель. Но мать пациентки устроила скандал из-за того, что у врача не было бахил, сообщают «Вести-Иркутск». Хотя еще в 2016 году Минздрав России установил, что участковые врачи и бригады скорой помощи не обязаны надевать бахилы при вызовах на дом.

— Она меня толкнула, я ударилась об стену, об дверной косяк спиной. Потом она меня схватила за волосы, вот прямо на пол уронила, вниз головой, я на коленях упала, пыталась пнуть коленкой, я прикрыла лицо вот так вот, — приводятся в сообщении слова педиатра Дарьи Волокитиной.

Но на этом мать девочки не остановилась — она отказалась выпускать врача из квартиры. В течение получаса педиатру пришлось выслушивать оскорбления и угрозы в своей адрес.

Вырваться медику удалось за несколько минут до приезда полиции. Буйную мать забрали в отдел. А Дарью Волокитину направили на медицинское обследование. Как уточняли «Вести», у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы мягких тканей.

Как пояснили порталу «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение в дежурную часть поступило от медработницы, которая сообщила, что ее не выпускают из квартиры, куда она приехала на вызов.

Буйную мать доставили в отделение полиции, где ее проверили на алкогольное опьянение. Оказалось, что женщина трезва. Она не стала отрицать, что устроила конфликт и напала на врача. Ее действия будут квалифицированы в зависимости от степени причиненного ущерба. Зачинщице скандала грозит как административная, так и уголовная ответственность — и в том, и в другом случае предусмотрен крупный штраф или административный арест.

Ранее уборщица избила сибирячку на девятом месяце беременности. Уборщица была против того, что женщина пыталась попасть в туалет.

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Комментарии
6
kolhoznik
13 минут
вам шашечки или ехать, вас лечить или бахилы
Гость
18 минут
И вы потом хотите,чтобы к вам врачи нормально относились?
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