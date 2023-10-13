Экс-главу района оштрафовали на 110 тысяч за продажу острова в Бердском заливе — почему он не будет его платить

Экс-главу обвинили в продаже острова Огуречный в Бердском заливе по заниженной цене, на котором впоследствии возвели коттеджный посёлок.



По версии следствия, 5 июня 2013 года Лагода подписал постановление о предоставлении острова в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества «ФМК». После этого глава района продал остров площадью 175 тысяч квадратных метров «ФМК» за 10 миллионов рублей, что по подсчетам прокуратуры в 6 раз дешевле рыночной стоимости. При этом категория земельного участка вообще не предусматривала возможности его продажи. Эксперты подсчитали, что в результате Российской Федерации был нанесён ущерб в размере 44,5 млн рублей.