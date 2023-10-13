Экс-главу района оштрафовали на 110 тысяч за продажу острова в Бердском заливе — почему он не будет его платить

13 октября в Искитимском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего главы районной администрации Олега Лагоды о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ), передает корреспондент НГС из зала суда.
Экс-главу обвинили в продаже острова Огуречный в Бердском заливе по заниженной цене, на котором впоследствии возвели коттеджный посёлок.
По версии следствия, 5 июня 2013 года Лагода подписал постановление о предоставлении острова в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества «ФМК». После этого глава района продал остров площадью 175 тысяч квадратных метров «ФМК» за 10 миллионов рублей, что по подсчетам прокуратуры в 6 раз дешевле рыночной стоимости. При этом категория земельного участка вообще не предусматривала возможности его продажи. Эксперты подсчитали, что в результате Российской Федерации был нанесён ущерб в размере 44,5 млн рублей.
24 июля 2020 года Новосибирский областной суд разорвал сделку «ФМК» с администрацией Искитимского района, постановив вернуть остров Огуречный в федеральную собственность.
В суде обвинение Лагоды переквалифицировали на ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Экс-главу района признали виновным, но от наказания освободили.
— Назначить Лагоде Олегу Владимировичу штраф в размере 110 тысяч рублей. В связи с истечением срока давности наказание отменить, — заявила судья Татьяна Чупикова.
Приговор в законную силу не вступил.
В августе 2020 года корреспондент НГС выезжал на остров Огуречный, чтобы пообщаться с владельцами коттеджей, сноса которых сегодня добивается прокуратура.