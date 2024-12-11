Депутата отправили под арест: главные новости Новосибирской области 10 декабря

День был насыщен событиями Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день в Новосибирской области происходят десятки событий, которые могут оказывать влияние на жизнь людей. Некоторые из них вызывают общественный резонанс, но другие остаются незамеченными. В этом дайджесте НГС собрал 5 главных событий за 10 декабря.

Названа причина отставки директора Новосибирского музыкального театра

Об обстоятельствах увольнения Леонида Кипниса с поста руководителя Новосибирского музыкального театра стало известно 10 декабря. Подробности сообщили в министерстве культуры региона.

— По решению учредителя на основании пункта 2 части 1 статьи 278 ТК РФ трудовые отношения с Кипнисом Л. М. прекращены на основании приказа Министерства культуры Новосибирской области, — объяснили в министерстве.

Леонид Кипнис руководил театром с 1995 года. Сейчас его обязанности взяла на себя Ольга Синицина.

Силовики ищут причастных к похищению человека в Новосибирске

В Новосибирской области расследуют дело о похищении человека. Сейчас известно об одном фигуранте — его отправили под стражу.

По данным следствия, в феврале на улице 2-й Обской обвиняемый и его знакомые похитили человека, а затем увезли в реабилитационный центр. Потерпевший несколько месяцев проживал в учреждении. Покинув центр, он продолжал «находиться под контролем» фигуранта в арендованном жилье в Новосибирске.

Уже летом, в июне 2024 года обвиняемые ввели человека в заблуждение и продали его дом ниже рыночной стоимости. Затем они похитили имущество и его деньги.

Искитимского депутата отправили под арест

Дело в отношении депутата рассмотрели 10 декабря. Как объяснили в пресс-службе областного управления судебного департамента, сибиряк отказывался сесть в служебную машину полицейских, а потом попытался сбежать от них, но врезался в автовышку.

В результате депутата признали виновны в административном правонарушении. Его отправили под арест на четверо суток.

В Сети заявили, что пилот S7 смотрел гонки за штурвалом самолета

Информация о действиях пилота появилась в соцсетях. Сообщением, что сотрудник якобы смотрел гонки во время посадки борта, заинтересовались транспортные прокуроры.

Предварительно, инцидент произошел 2 декабря. В Сети опубликовали фотографию, которую могли сделать в кабине самолета — на ней видно планшет с фрагментом видео с соревнований.

Самолет якобы летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск. В авиакомпании S7 сообщили, что проводится проверка.

В Новосибирской области заметили световые столбы