«В наручники и на выдворение»: почему русскую семью выгоняют из страны. Вы не поверите, за что

Карина, ее мама и брат работали по трудовому договору в строительной фирме. Теперь их всех выдворяют Источник: читатель E1.RU; Владислав Лоншаков / E1.RU











Из Екатеринбурга выдворяют русскую семью (мать Ирину и двоих взрослых детей) с пятилетним запретом на возвращение. Их заковали в наручники и отправили в камеры к нелегальным мигрантам, а теперь собираются выслать в Казахстан, где у них нет ни жилья, ни родственников. Дело в том, что Морозовы, живущие в столице Урала с 2017 года, прошли необходимую дактилоскопию с небольшим опозданием. Раньше за это мелкое нарушение им грозил штраф в 2 тысячи рублей, но после трагедии в «Крокус Сити Холле» всё изменилось: всех русских и нерусских, преступников и законопослушных повально стали выдворять и депортировать за нарушения (если позволяет статья).



Предупреждать об этом значительном изменении в правилах никого не стали, поэтому люди узнают о нюансе лишь после решения суда, когда уже ничего нельзя исправить. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как в Екатеринбурге под видом борьбы с нелегальными мигрантами ударными темпами избавляются от соотечественников.

Карина, ее мама и старший брат с семьей, которые уже получили гражданство Источник: читатель E1.RU











Папа — гражданин РФ, мама — дочь репрессированной русской

— Мы родились в Казахстане в русской семье. Нашу бабушку когда-то репрессировали и отправили из Московской области в Казахскую ССР, потом реабилитировали. Папа был гражданином РФ. Родители познакомились, когда он приезжал к своей маме в Казахстан. Поэтому, хотя русский язык мы изучали как иностранный, проблем никаких не было с культурным кодом, — вспоминает Карина, дочь Ирины.

По ее словам, в Казахстане они жили в маленьком поселке и работы там не было. В 2017 году семья решила переехать в Екатеринбург, чтобы тут учиться и развиваться. В родной стране они продали всё имущество, а здесь взяли ипотеку.

— Родственники у нас все в России. Старший брат и его семья уже получили гражданство, а мы за семь лет не успели. Денег много надо для этого. Мы решили переехать в большой город, чтобы тут образование получить.

Я здесь окончила школу, брат перевелся в колледж Ползунова. Карина, дочь Ирины Морозовой

Потом я тут окончила колледж транспортного строительства (ЕКТС) по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Работаю мастером строительного надзора. В основном с документацией. Брат и мама со мной в строительной фирме трудятся. Все друзья и знакомые у нас тут, — рассказала E1.RU девушка.

В десятилетнем возрасте бабушку Карины выслали в 1941 году из Московской области в Джамбульскую из-за немецких корней Источник: читатель E1.RU











Сейчас ее коллеги обеспокоены случившимся и шлют слова поддержки. Никто из Морозовых ранее не был судим, и они всегда соблюдали миграционное законодательство. Но всё изменилось после марта 2024 года (когда произошел теракт в «Крокусе»).

Карина работает мастером строительного надзора, а еще увлекается туризмом Источник: читатель E1.RU











«Надели наручники и увели»

— До 2024 года мы жили спокойно, а в 2024 году стали собирать документы на ВНЖ (вид на жительство). Нам рассказали, что мы не все документы сделали. Карту мигранта еще надо было сделать. Когда вставали на миграционный учет, нам об этом ничего не говорили. Мы сразу пошли делать эту карту, проходить дактилоскопию. Из-за того, что мы не вовремя сделали, то составили протокол на штраф — 2000 рублей. Мы не скрывались, готовы были оплатить. С февраля ждали заседание суда, оно было 25 апреля. Судья не слушала и за пять минут рассмотрела, вынесла решение о выдворении, хотя по данной статье можно ограничиться штрафом.

Надели наручники и сказали: с вещами на выход. Мы были в таком шоке! Карина, дочь Ирины Морозовой

Морозовых отправили в центр временного содержания для иностранных граждан при Кольцово на улице Горнистов, 15 (ЦВСИГ). Там в больших комнатах с зарешеченными окнами обычно содержатся нелегальные мигранты. Оттуда самолетом семью отправят в Казахстан, где у них ничего нет. Из всех удобств в камере — железная кровать, душ по расписанию и туалет. Единственный плюс — не отбирают телефон.

— Мы ревем сидим. На пять лет выдворение. Там нам негде даже жить, мы там всё продали, а здесь взяли ипотеку, официально работали. Ничего не нарушали никогда, просто по незнанию, так быстро всё меняется, куча нюансов. Никто не говорил нам об этом при оформлении документов. Как обычно, выезжали за границу и продлевали срок пребывания. Как только узнали, что требования изменились, сразу прошли дактилоскопию.

Не уложились в срок 30 дней, потому что там надо перед этим еще кучу документов собрать. Ирина Морозова

Теперь выдворение на пять лет, такие мы злостные преступники. Вся жизнь под откос, — сокрушается Ирина Морозова, мать семейства.

Морозовы подали апелляцию в областной суд и хотят обжаловать выдворение, но шансов мало. Такие решения, по словам юристов, после трагических событий в Подмосковье, сейчас выносят пачками, не особо в них вникая.

Ситуацией с Морозовыми заинтересовались общественные организации. Их посетили члены правозащитной комиссии в составе членов ОНК Сергея Кириллова и Бека Манасова, зампредседателя областной Общественной палаты Владимир Винницкий, президент Уральской ассоциации беженцев и помощник спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина Людмила Лукашова. По словам Людмилы, ситуация, в которую попали Морозовы, стала массовой.

В Год семьи Россия может поставить рекорд по выдворению русских семей.

В ЦВСИГ Морозовых посетили Бек Манасов (слева), Владимир Винницкий (второй справа) и Людмила Лукашова (справа). В центре — врио начальника ЦВСИГ Виктор Пряничников Источник: читатель E1.RU











План по выдворениям?

Людмила Лукашова обращает внимание на то, что ответственность за информирование людей обо всех изменениях несут государство и его органы. Но в итоге получается, что люди остаются один на один с крайне сложной и запутанной системой.

— Закон 274-ФЗ вступил в силу 29 декабря 2021 года. Сейчас за это выдворяют, а раньше просто штрафовали. Сотрудницы миграционного органа были уверены, что Морозовым просто выпишут штраф. А после «Крокуса» начали всех выдворять. Сегодня миграционное законодательство меняется так быстро, что даже сотрудники уполномоченного органа не успевают его отcлеживать. Инициатор — МВД, но тот не успевает проинформировать своих подчиненных. «Мы не обязаны разъяснять», — считают силовики. В итоге мы, простые люди, ходим к чиновникам и госслужащим, как на экзамен, — возмущается Лукашова.

А заложниками стали русские. Работающих и законопослушных соотечественников выдворяют. Фантастика! Людмила Лукашова, президент Уральской ассоциации беженцев

Более того, по словам президента ассоциации, Морозовым вообще не надо было выезжать из страны для продления срока пребывания — но они этого даже не знали.

— Им сами полицейские говорили, что надо выезжать, а они из Казахстана, там упрощенная схема. Могли спокойно работать по трудовому договору и учиться, никуда не выезжая. Они прибыли в 2017 году, до того как закон вступил в силу, но из-за того, что выезжали за пределы РФ для продления срока, они попали под этот закон. Большая вина на сотрудниках миграционных органов: не информируют о необходимости прохождения такой процедуры. До этого был баланс: не злостный нарушитель — вот штраф тебе, злостный преступник — депортация или выдворение. В случае Морозовых они сделали всю процедуру, но нарушили срок. Им никто не сказал, что надо пакет документов принести, прежде чем прийти на дактилоскопию. Штраф — конечно, но выдворять? Куда? — удивляется Людмила Лукашова.

Согласно 274-ФЗ все, кто прибыл в Россию после 29 декабря 2021 года, обязаны пройти дактилоскопию. Их вносят в базу. Это делается один раз в жизни. Сроки очень жесткие, для трудовых мигрантов они составляют 30 суток.

— Людям надо объяснять, что и как они должны делать, а сейчас такое ощущение, что у нас какой-то план по выдворениям. Такое огромное рвение показывает полиция, суд и министерство общественной безопасности. Но итоговое решение принимала судья. В судах по десять дел в день — и все на выдворение. Ни одного не отклонили! И это поток. По 5–10 минут на дело. Морозовы говорили в суде, никто их даже не слушал, — негодует наша собеседница.



Мигранты для МВД и суда сейчас все — русские, нерусские. Это неправильно. Людмила Лукашова, президент Уральской ассоциации беженцев

Эксперт полагает, что в ряде случаев есть возможность обойтись без выдворения, как и подразумевает административная статья. Нужно изучать обстоятельства.

«Это угроза обществу?»

— Если я намерено уклоняюсь, скрываюсь, у меня долги, это понятно. А здесь какая угроза обществу? Прямо из суда в наручниках — и на выдворение. Уже дежурят приставы, машина, всё готово. Очень похоже на репрессии. Конечно, можно говорить, что есть закон и так далее. Но какова цель такого наказания? Достигнута или нет? Они уже сделали эту дактилоскопию, какова цель выдворения? Для чего? — задается вопросом Людмила Лукашова.

Она считает, что таким семьям, наоборот, надо в упрощенном порядке выдавать гражданство.

— У них здесь работа, ипотеку надо гасить, а они сидят с южанами в спертом помещении. Где у нас аппарат уполномоченного по правам человека? Где юристы? Родная мать Ирины, немка по корням, была репрессирована в 1941 году. Ее дочь — ровно так же. Невыученные уроки истории продолжаются, — считает эксперт по вопросам миграции.

Морозовы написали письмо в администрацию президента, а общественники помогли им составить апелляционную жалобу в суд.

Ранее мы рассказывали о похожей истории — из Екатеринбурга выдворили работника оборонного завода. Андрей переехал из Казахстана в 2019 году и отучился в УрФУ, но вовремя не сделал дактилоскопию по новым правилам 2024 года. Теперь его депортировали с запретом въезда на пять лет.