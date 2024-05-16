72-летний дом снесут в Новосибирске — на это понадобится меньше двух недель

В доме два этажа Источник: Google Maps











В Новосибирске снесут дом на улице Коммунстроевской, 207. Работы оценили в 661 тысячу рублей.



Аукцион на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — МКУ «Городское Жилищное Агентство». В документах указано, что дом снесут методом обрушения. После этого исполнитель должен вывезти строительный мусор, засыпать траншеи и котлован, разровнять площадку бульдозером. Все работы должны выполнить за 12 дней.



По информации сервиса 2ГИС, дом на Коммунстроевской, 207, находится в Октябрьском районе. Деревянное здание построили в 1952 году. Сейчас оно признано аварийным.



Заявки на участие в торгах принимают до 23 мая. Подрядчика выберут 24 мая.



Прошлой осенью в Новосибирске приняли проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Кирова. Там на месте примерно 350 частных домов построят жилой комплекс комфорт-класса и социальные объекты. Участок ограничен улицами Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города. Участок выставили на продажу в январе.