«Откровенно подкрученный алкотестер»: юрист обвинил ДПС в обмане на дороге

На Дмитрия Мелентьева сотрудники ДПС составили акт о том, что он отказался от медицинского освидетельствования. Дмитрий объясняет, что требовал повторную проверку в больнице, но там ему предоставили прибор без соответствующего сертификата Источник: личный архив Дмитрия Мелентьева, архив 59.RU











Юриста из Перми Дмитрия Мелентьева лишили водительских прав после встречи с нарядом ДПС на трассе. Полицейские остановили машину юриста и попросили подышать в алкотестер. Мелентьев спокойно согласился, аппарат полицейских показал, что он пьян. Юрист утверждает, что спиртное вообще не употреблял, ехал сразу после судебного процесса домой в Пермь. Мелентьев потребовал провести повторное медосвидетельствование в больнице. Там принесли алкотестер, но сертификат к нему не совпадал с моделью аппарата, что является нарушением. Когда юрист обратил на это внимание и стал возмущаться, ему выдали протокол о том, что он отказался от повторного освидетельствования, а после суд на этом основании лишил его водительских прав на 1,5 года и оштрафовал. Наши пермские коллеги из 59.RU разбирались в этой ситуации.



Полицейские 0,35 промилле

12 января этого года юрист Дмитрий Мелентьев приехал в райцентр Большая Соснова по работе: он должен был выступить в судебном заседании в интересах своего клиента. После суда Дмитрий собирался ехать обратно в Пермь. Когда он отъезжал от здания суда, заметил, что за ним сразу выехала патрульная машина ГИБДД. Эта встреча закончилась лишением водительских прав по незаконным основаниям, утверждает Мелентьев.



Как рассказывает юрист Дмитрия Мелентьева, полицейские остановили машину его коллеги и предложили на месте подышать в алкотестер. Прибор показал 0,35 промилле, то есть легкое опьянение. Допустимой нормой при использовании алкотестера является 0,16 промилле, говорит адвокат.

Дмитрий Мелентьев возмутился результатами, который показал алкотестер полицейских, и потребовал провести освидетельствование в больнице. По словам Дмитрия, спиртное он не пил, тем более не стал бы так делать перед дальней дорогой из Перми до Большой Сосновы, а на приборе ДПС — «откровенно подкрученный результат».

В больнице у Мелентьева взяли анализы мочи для химико-токсилогического исследования (ХТИ). С помощью ХТИ устанавливается факт приема спиртных напитков. Также ему принесли другой алкотестер для повторного освидетельствования.



— И тут началось самое интересное, — говорит адвокат обвиняемого. — По закону медики должны предоставить документы на оборудование, которые имеют серийный номер. На просьбу Дмитрия показать сертификат на прибор, ему принесли сертификат от совершенно другого аппарата. Когда Дмитрий указал на это грубое несоответствие и попросил принести тот прибор, к которому подходит сертификат, сделать это отказались. Далее один из сотрудников полиции вернул Дмитрия в патрульную машину. Второй сотрудник в это время ушел в больницу и отсутствовал 30 минут.



По словам юриста, по закону полицейские должны были выдать Мелентьеву акт медицинского освидетельствования, в котором должны были прописать причину отказа — «ввиду несоответствия сертификата на прибор». Такой акт Дмитрию изначально и выдали. Это не грозило лишением водительских прав. Кроме того, необходимо было дождаться результатов ХТИ.



— Грубо говоря, изначально ему выдали акт, который сотрудников ГИБДД не устраивал, по нему его нельзя было привлечь к ответственности. Сотрудник это заметил, удалился в больницу, зашел к врачу и врача попросил этот акт исправить. Но все исправления по закону происходят в присутствии самого лица, а тут они исправили заочно и фактически документ подменили, — отмечает юрист обвиняемого.

По словам собеседника, когда полицейский вернулся, он протянул Мелентьеву отказ от медицинского освидетельствования без указания причины. Это стало основанием для обращения ДПС в суд, так как в КоАП (Кодексе административных правонарушений) есть статья «Невыполнение водителем транспорта требований о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения». Эта статья подразумевает лишение прав.



В суде Мелентьев не смог доказать, что акт изменяли. По решению суда его признали виновным именно по указанной статье. Дмитрия лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Источник: Дмитрий Мелентьев

«Работает палочная система»

Юрист обвиняемого считает, что его подзащитный не единственный водитель, столкнувшийся с такой ситуацией на дороге.



— Эта ситуация происходит по всей России. То есть тут попросту работает, так скажем, палочная система, — говорит юрист. — Есть такая практика, что сотрудники ГАИ зачастую злоупотребляют и в мундштук алкотестера, куда вы дышите, суют иголочку, намазанную спиртом. В итоге прибор покажет опьянение, даже если вы не пили. Такое часто встречается в маленьких населенных пунктах, где одни и те же гаишники, и там один и тот же суд первой инстанции, суд второй инстанции, они на всё это глаза закрывают. Поэтому люди часто не соглашаются и едут в больницу повторно сдать на медосвидетельствование.



Также юрист рассказал еще об одном странном обстоятельстве. На следующий день после встречи с ДПС Мелентьеву позвонили неизвестные и представились некими юристами, предложили «решить его вопрос».



— Тут, скорее всего, были местные юристы из Большой Сосновы, — уверен собеседник. — Сотрудники ГИБДД просто сливают персональные данные лиц и юристы выходят на горяченьких клиентов и предлагают им услуги.

По результатам ХТИ был трезв

В этой истории вызывает вопросы еще одно обстоятельство. К судебному заседанию Дмитрий Мелентьев предоставил результаты анализов ХТИ. Анализы показали 0,25 промилле, это в пределах допустимой нормы (для ХТИ норма составляет 0,3 промилле).

— Для медосвидетельствования путем проверки алкотестером или прохождения ХТИ есть ощутимая разница в допустимой норме. Для алкотестера допустимой нормой является показатель до 0,16 промилле, для ХТИ — 0,3 промилле, — объясняет юрист обвиняемого. — Такая разница объясняется исключительно методом проверки.

Юрист Дмитрия Мелентьева объясняет, что 0,3 промилле может быть в моче человека, который не употреблял алкоголь целый месяц.



— Это допустимая норма не то что алкоголя, а разных спиртосодержащих веществ в крови и моче человека, — отмечает юрист. — Ведь эти вещества могут быть не только в алкоголе, а, например, в лекарствах, и прибор покажет эти 0,3 промилле. Или, например, такие цифры прибор покажет после выпитого кваса.



Согласно ХТИ Мелентьев был трезв.



— Однако суд не принял это во внимание, все материалы есть в деле, и судья это видела, — отметил юрист обвиняемого. — Дмитрию даже не вменяли управление в состоянии алкогольного опьянения, а просто обвинили в отказе от прохождения медицинского освидетельствования .



Собеседник подчеркнул, что если бы акт не подменяли, Мелентьева не смогли бы лишить водительских прав. По факту он не отказывался от освидетельствования, но требовал провести его законно.



— Поскольку в таких делах акт освидетельствования — это единственное доказательство виновности лица, дело бы просто прекратили и не лишали бы Дмитрия прав, — отмечает его юрист.



«При разговоре почувствовали запах алкоголя»

На допросах в суде оба сотрудника ГИБДД, остановивших машину Мелентьева, признали, что на повторном освидетельствовании в больнице Дмитрий действительно просил предоставить сертификат на прибор, а потом указал врачу, что в сертификате нет номера и по этой причине отказался проходить освидетельствование. При этом полицейские добавили, что «при разговоре с водителем почувствовали запах алкоголя», поэтому и попросили его продуться в алкотестер.



В свою очередь врач Большесосновской больницы, который должен был проводить повторное медосвидетельствование Мелентьева, в своих показаниях утверждал, что обвиняемому предоставляли сертификат на прибор. Дмитрий стал сравнивать номера. Врач объяснил, что номер средства имеется в паспорте. По словам врача, Мелентьев отказался от освидетельствования, сказав, что в сертификате отсутствует индивидуальный номер. Также из показаний врача на допросе известно, что ХТИ показало положительный результат. При этом в суде врач сказал, что анализ мочи показал у Мелентьева всего 0,2 промилле — это в пределах допустимой нормы. А спустя неделю после оглашения решения суда этот врач неожиданно принес в суд свою объяснительную. По словам юриста обвиняемого, таким образом врач «себя подстраховал». Суд принял этот документ.

В объяснительной говорится следующее: «Мною, Крашенинниковым, в акте медосвидетельствования в отношении Мелентьева допущена ошибка: "Отказался от проведения исследования на аппарате Алколметр Lion Alcometer мод SD-400 № 076917 D". Нужно: "Отказался от проведения исследования на аппарате ДИНГО Е-200, серийный номер IRMASO724, поверка 01.02.2023", который и был предложен Мелентьеву с предоставлением соответствующего сертификата и паспорта изделия».



Юрист обвиняемого недоумевает, почему эта бумага появилась только спустя неделю после приговора.



Дмитрий Мелентьев пытался обжаловать приговор в апелляции, но суд оставил прежнее решение без изменения: юрист должен сдать водительское удостоверение. Как рассказал 59.RU юрист Дмитрия Мелентьева, в постановлении апелляции судья использовала интересную формулировку.



— Судья написала, что Дмитрий, увидев, что ему подменяют акт, должен был этому противодействовать, — отметил собеседник. — То есть проявить инициативу в момент, когда у него акт забирали. Как он мог противостоять сотрудникам ГИБДД? Нам непонятно. Хотя он сразу писал в протоколе об административном нарушении, что акт ему подменили.



Также юрист говорит о нарушениях в действиях сотрудников ДПС. По словам собеседника, по закону, если Дмитрий действительно заявил отказ от проверки на состояние опьянения, сотрудники ДПС должны были перестать заполнять акт медосвидетельствования, но они этого не сделали, а, наоборот, взяли ХТИ и продолжали процедуру освидетельствования.

