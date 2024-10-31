Аномальный ноябрь: новосибирские синоптики дали прогноз на первую декаду — он вас удивит

Температура в первой декаде ноября в Новосибирске будет выше нормы на 2-4 градуса, сообщают синоптики. Среднедекадная составит -3… +2 градуса.
— Ночью ожидаются колебания от -1… -6 градусов до +1… +6 градусов. Днем — от 0… +5 градусов до +7… +12 градусов, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — В конце декады ожидается понижение температуры. В ночные часы — -5… -10 градусов, в дневные — -2… -7 градусов.
Осадки в виде дождя и мокрого снега и снега различной интенсивности, порывистый ветер и гололедные явления предполагаются в отдельные дни декады.
Также известен предварительный прогноз на весь ноябрь.