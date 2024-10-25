Морозы до -20 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь

В ноябре ждем уже снег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона.

В первой и второй декаде ноября температура воздуха ожидается выше нормы на 2–3 градуса и будет колебаться ночью от 0…+5 градусов до 0…-5 градусов (местами до -7…-12 градусов), днем от 0…+5 градусов до +4…+9 градусов. Дожди с мокрым снегом, порывистый ветер ожидаются в отдельные дни декады.

— Во второй декаде ожидаются колебания в ночные часы от +3…-2 градусов до -5…-10 градусов (местами до -13…-18 градусов), в дневные часы от 0…+5 градусов до 0…-5 градусов. Осадки преимущественно в виде мокрого снега, порывистый ветер ожидаются в отдельные дни декады, — подчеркнули синоптики.

В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градусов и будет колебаться в темное время суток от +2…-3 градусов до -5…-10 градусов (при прояснениях до -15…-20 градусов), в светлое время суток от +2…-3 градусов до -2…-7 градусов. Мокрый снег, снег, порывистый ветер, метели будут в большинстве дней декады.