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Осень Морозы до -20 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь

Морозы до -20 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь

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12 комментариев

В ноябре ждем уже снег

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона.

В первой и второй декаде ноября температура воздуха ожидается выше нормы на 2–3 градуса и будет колебаться ночью от 0…+5 градусов до 0…-5 градусов (местами до -7…-12 градусов), днем от 0…+5 градусов до +4…+9 градусов. Дожди с мокрым снегом, порывистый ветер ожидаются в отдельные дни декады.

— Во второй декаде ожидаются колебания в ночные часы от +3…-2 градусов до -5…-10 градусов (местами до -13…-18 градусов), в дневные часы от 0…+5 градусов до 0…-5 градусов. Осадки преимущественно в виде мокрого снега, порывистый ветер ожидаются в отдельные дни декады, — подчеркнули синоптики.

В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градусов и будет колебаться в темное время суток от +2…-3 градусов до -5…-10 градусов (при прояснениях до -15…-20 градусов), в светлое время суток от +2…-3 градусов до -2…-7 градусов. Мокрый снег, снег, порывистый ветер, метели будут в большинстве дней декады.

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В ближайшие три дня Новосибирск продолжит топить, но теплая погода сохранится, температура может подняться до +10 градусов.

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Комментарии
12
Гость
49 минут
Многие жители Новосибирска ждут зиму с тревогой. Что будет с отоплением?
Простой сибиряк
55 минут
Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь Я ни разу не синоптик, но могу дать предварительный прогноз на июнь 2025. Будет от 10 до 25 по цельсию. Если есть желание узнать прогноз на ноябрь 2025, скажу от 0 до минус 30 по цельсию
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