С мебелью и SMM-щиком: в Новосибирске продают бары, кафе и рестораны со всем содержимым — покупателям обещают огромные прибыли

В Новосибирске сейчас на продажу выставлены десятки заведений Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Ресторанный рынок регулярно радует горожан новыми открытиями. А открывшие заведения предприниматели, в свою очередь, всегда не прочь поделиться радостью обладания или с новыми владельцами. За скромное вознаграждение, конечно. Обозреватель НГС изучил предложения готового бизнеса и остался в недоумении, кому вообще в голову могла прийти мысль расстаться со столь выгодным бизнесом.

Объявления о продаже готового бизнеса — это особый жанр литературно-экономического творчества. Конечно, и продавец, например, автомобиля не прочь немного приукрасить достоинства товара, но обычно в таких случаях потенциальный покупатель хотя бы видит этот товар. В автомобиле, разумеется, может обнаружиться масса дефектов, но, зная год выпуска, производителя и модель, можно составить хотя бы приблизительное представление о том, что вам предлагают.

С бизнесом, особенно ресторанным, дело обстоит намного сложнее. Речь ведь идёт о работающем заведении, у которого есть сотрудники, поставщики, арендодатель, наконец. И любого из них (а порой и всех сразу) информация о том, что хозяин заведения ищет ему покупателя, может начать сильно нервировать. Поэтому большинство предложений строится, как в советской песне про сотрудников милиции: «кто-то кое-где у нас порой». Место и название заведения решаются указать лишь немногие.

Кофе и еда

В микрорайоне Европейский берег работает больше десятка кофеен Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но поскольку хоть как-то намекнуть на хорошее расположение заведения хочется, то в объявлениях указывают расстояние пешком от ближайших станций метро. Вот и продавец «известной кофейни с уникальной концепцией» за 14 миллионов рублей утверждает, что заведение находится в 31 минуте пешком одновременно от станций «Студенческая» и «Речной вокзал». Даже если отбросить тот факт, что прямо сейчас пешеходный проход по кратчайшему пути между этими станциями закрыт для пешеходов (когда-то же он откроется), то получается, что заведение должно находиться где-то на дамбе Октябрьского моста.

В описании лота указано, что кофейня находится в микрорайоне «Европейский берег» и расположена рядом с набережной, но это можно, в принципе, сказать про любой проект в «Европейском береге». У арендатора выгодная арендная ставка (всего 1270 рублей за квадрат в месяц) и 33 посадочных места. В штате 16 человек, включая маркетолога и SMM-специалиста, который в списке находится в самом конце, после двух мойщиц. Такой коллектив, кстати, будет обходиться более миллиона рублей в месяц.

Чтобы вернуть вложенные 14 миллионов рублей хотя бы в течение пяти лет, заведение должно приносить владельцу 233 тысяч рублей чистой прибыли. Но лучше, конечно, побольше. Потому что если просто положить эту же сумму на депозит, то ежемесячные проценты составят как раз половину этой суммы.

В одном ТЦ двум кафе грузинской кухне может оказаться тесновато Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В другом предложении «ресторан грузинской кухни» называет уже среднемесячную прибыль — 600 тысяч рублей. Заведение расположено «в одном из cамых крупных TPЦ» недалеко от линии метро. Таким требованиям соответствуют только два кафе: «Есть хинкали» в «Ройял парке» и «Баклажани» в «Галерее Новосибирск».

В объявлении есть ещё одна подсказка: более 1,5 тысячи отзывов в 2ГИС. Этому требованию удовлетворяет только «Есть хинкали». Готовность продать бизнес понятна: в этом же ТЦ недавно открылась, причём в зоне фуд-корта, точка грузинского «дискаунтера» — сети «Дядя Вано».

Хлеб в отсутствие зрелищ

Часто объявления сопровождают иллюстрации непонятного происхождения Источник: Avito











На сервисе есть сразу несколько объявлений о продаже пекарен: как отдельных, так и целых сетей. Самый «жирный» лот — сеть из неназванного количества точек за 60 миллионов рублей. Сеть работает уже пять лет. Никакой информации о финансовых показателях тут, правда, нет, а объявление дала компания-брокер.

Хоть какое-то представление о перспективах хлебопекарного бизнеса дает объявление о продаже за 21 миллион рублей трёх пекарен с общей выручкой в 2,8 миллиона рублей в месяц и чистой прибылью 858,7 тысячи рублей (тоже в месяц). Если указанные показатели верны, то вложенные деньги удастся вернуть уже через два года с небольшим.

Желание расстаться со столь успешным бизнесом может быть вызвано и какими-то личными причинами. Но, в принципе, в нём можно усмотреть и растущую конкуренцию со стороны торговых сетей. Свои мини-пекарни давно работают в магазинах «Ярче!», они есть в части «Пятерочек», «Магнитов», «Марии-Ра». Причем в последнее время сети все активней увеличивают количество своих торговых точек с зоной пекарни и кафе. Для пекарни с дорогим хлебом высокого качества сетевые супермаркеты, конечно, не конкуренты. А вот производителям недорогого массового хлеба и выпечки обычная «Пятёрочка» со встроенной пекарней может серьезно уронить продажи.

Бары

Продавцы некоторых баров обещают феноменальную доходность Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Если состязаться с сетевыми компаниями не хочется, можно посмотреть в сторону баров. Здесь каких-то сильных сетевых игроков немного, а те, что есть, всё равно локальны. За 8,64 миллиона рублей можно купить «топовый бар в самом сердце тусовочного Новосибирска», где по вечерам «толпа собирается даже на улице возле заведения».

В баре наливают алкогольные и безалкогольные напитки, кальяны. У заведения просто феноменальная эффективность: при среднемесячной выручке в 669 тысяч рублей покупателю обещают аж 334 тысячи рублей прибыли, а то и все 500 тысяч рублей. Как это может быть в реальном мире, не совсем понятно, учитывая тот факт, что более 113 тысяч в месяц нужно будет платить за аренду. Ну и в баре должен кто-то работать. Бар ведь обычно продаёт какие-то напитки и блюда, которые не производит из воздуха. А с учётом зарплатного фонда хотя бы в 160 тысяч рублей на это останется всего 100 тысяч рублей. То есть заведение должно работать с семикратной наценкой.

Фото в объявлении и описание ещё одного бара (7 миллионов рублей) очень похоже на Pardon My French, который в этом году попал в список десяти лучших ресторанов Сибири по версии премии WHERETOEAT. Заведение продают со всем оборудованием и алкогольной лицензией, но без торгового знака. Так что речь, видимо, идёт всё же не совсем о готовом бизнесе, а о переуступке прав аренды конкретного помещения и продаже оборудования. В самом заведении размещение объявления не комментируют.

Корнеры

Есть среди объявлений и редкие случаи, когда продавцы не скрывают названия заведений. Например, всего за 5 миллионов рублей можно купить сразу две точки на «Гастpoкортe», аренда обойдётся в 100 и 56 тысяч рублей в месяц.

Судя по фото, речь идёт о корнерах «Просекко mood» — их размер примерно соответствует указанным значениям. Вторая более крупная точка, кстати, заработала совсем недавно, в августе. Показатели не указаны, но, видимо, они так хороши, что владелец спешит зафиксировать прибыль.

Франшизы и сети

Кафе сети «Дед Хо» на Вокзальной магистрали открылось совсем недавно Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Самый неожиданный лот — это кафе вьетнамской кухни «Дед Хо», открытое на Вокзальной магистрали всего полтора месяца назад. Возможно, купивший франшизу этой питерской сети для работы в Новосибирске сгоряча просто не рассмотрел, сколько здесь работает заведений, открытых самими вьетнамцами. Тем не менее счастливому покупателю этого бизнеса продавец обещает 300–500 тысяч рублей чистой прибыли.

Если на «вьетнамку» из Питера пока не хватает, можно присмотреться к заведению аналогичного жанра, но без раскрученного бренда. За 2,5 миллиона рублей можно купить «кафе вьетнамской кухни в проходимом месте в центре города, в пешей доступности от метро». Финансовые показатели этого предприятия, кстати, выглядят уже куда более реалистично: среднемесячная выручка — 1,13 миллиона рублей, средняя чистая прибыль в месяц — 151,4 тысячи рублей.

Ещё дешевле (1,9 миллиона рублей) обойдутся две «макчизные» (в ТРЦ «Аура» и в рестодворике за гостиницей «Центральная»). Никаких данных в объявлении больше нет. Но и цена такова, что такую сумму можно просто взять в кредит в банке без объяснений, куда вы эти средства хотите потратить.

Среди объявлений (причём во всех ценовых сегментах) есть много обманчивых предложений купить не реально работающее по какому-то адресу заведение, а взять франшизу какого-то пока отсутствующего в Новосибирске бренда. Возможно, это одна из причин периодического появления в городе ничем особо не примечательных кафе, открытых по франчайзингу бренда, который здесь никто не знает.

Некоторые новые заведения закрываются всего через несколько месяцев после открытия Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Опытные рестораторы относятся к объявлениям о продаже заведений насторожено. Логика проста: если заведение прибыльно, то его не продают, а наоборот — открывают новые. Готовность расстаться с работающим бизнесом обычно говорит о каких-то проблемах. При этом сама по себе ситуация, когда один предприниматель продаёт кафе или бар другому, довольно обычна. В таких случаях чаще всего речь идёт о переуступке прав аренды в перспективном и уже подготовленном для общепита помещении. Используют такое помещение, как правило, для какого-то нового проекта.

Вопрос, стоит ли вообще инвестировать деньги (конечно, если они у вас есть) в общепит, не имеет какого-то общего, актуального для всех ответа. Кофейня, бар или пекарня работают не для абстрактного «рынка», а для конкретного круга людей, которые живут или работают поблизости. И сколько бы ни открылось в городе заведений определённого формата, всегда есть шанс, что в конкретном месте это заведение будет востребовано. Но для того, чтобы это стало реальностью, владельцу кафе или бара придется на пару лет забыть об отпусках и выходных и полностью посвятить себя бизнесу.

И уж тем более не стоит в первом же проекте рассчитывать на успех на уровне всего города — чтобы в заведение ехали специально. Такое тоже случается, но вероятность не многим выше, чем выигрыш в лотерею.