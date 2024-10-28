Хотите, как в 90-х? Посмотрите, какой была ключевая ставка, когда вы родились (или родили)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Банк России 25 октября в очередной раз повысил ключевую ставку — с 19% до 21%. Кажется, что это очень много, но на самом деле до абсолютного рекорда еще очень далеко. «Фонтанка» откатила таймлайн подальше и нашла челлендж для зумеров покруче гороскопов, нумерологии и теста на психологический возраст: проверьте, какой была ключевая ставка в России в момент вашего рождения.

Например, когда родился автор текста, было 60%. Дети руководителя отдела бизнеса редакции «Фонтанки» рождались, когда ставка была 13%, 11%, 8,25%, 10,5%. А у вас как?

Ставка рефинансирования Источник: ЦБ РФ

Ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Людям старше 32 лет, рожденным до введения ставки рефинансирования, предлагаем примериться к другой альтернативной величине — 3% годовых. Именно столько каждый год капало советским гражданам за хранение денег на сберкнижке. И в этом смысле, конечно, раньше было лучше и мороженое вкуснее, но всё познается в сравнении.

Комментируя решение ЦБ, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков вспомнил 90-е годы. По его словам, инфляцию ни в коем случае «нельзя отпускать на свободу», иначе она станет трехзначной и плохо будет всем, совсем как тогда. Но трехзначной в 90-х была не только инфляция, но и ставка рефинансирования. Позже она будет приравнена к ключевой ставке. С академической точки зрения это не абсолютно тождественные понятия, но вдаваться в детали сейчас не будем. Ставка рефинансирования показывает, под какой процент занимают деньги у ЦБ кредитные организации. Впервые она была установлена в России 1 января 1992 года, когда в стране стали прорисовываться очертания сегодняшней финансовой системы.

В 1992 году ставка рефинансирования стартовала с… 20% годовых, а уже через три месяца выросла до 50%. Рост не прекращался вплоть до 15 октября 1993 года, когда ставка рефинансирования достигла своего поистине рекордного значения в 210%. Турция нервно курит в сторонке. В таких условиях россияне, на глазах которых танки шли штурмовать Белый дом, жили более шести месяцев, пока ЦБ не смилостивился и не снизил показатель на 5 процентных пунктов.

После этого включился тренд на снижение, но не надолго: достигнув в августе — октябре 1994 года уровня 130%, ставка снова пошла вверх, до 200% в январе — мае 1995-го, в разгар первой чеченской войны. После этого показатель планомерно снижался год, второй, третий, пока в 1998 году на фоне тяжелейшего экономического кризиса его не стало лихорадить вновь. В конце мая ЦБ делает резкий скачок с 50 до 150%, держит заградительный уровень несколько дней, а после снижает до 60. После этого примерно в течение месяца регулятор снова дает банкам занимать под 80%, а затем всё постепенно приходит в норму.

Когда к власти приходит Владимир Путин (как известно, с 1 января по 7 мая 2000 года он был исполняющим обязанности президента), ставка рефинансирования топчется на 55%, а к его вступлению в должность главы государства — снижается до 33%. Рубеж в 21% ставка проходит на второй год его президентства, в период с 7 августа 2002 года по 16 февраля 2003-го. С тех пор и до 25 октября 2024 года она была ниже.

С начала нулевых у «ключа» было два пиковых положения — 17% (как реакция на кризис 2014 года) и 20% (реакция на кризис 2022 года). В обоих случаях рост привел к нужному результату — на время люди и компании перестали брать кредиты, что позволило смягчить денежно-кредитные условия после.

Лучше всех, кстати, с охлаждением внутреннего (да и внешнего) спроса справился ковид. Страх перед пандемией в 2020 году породил повсеместный локдаун. Банк России тогда снизил ставку до 4,25%, что стало историческим минимумом (если не брать советские и более ранние времена).

Сейчас же ставка впервые с 2003 года составила 21%, но поможет ли это повышение привести в норму инфляцию, инфляционные ожидания, успокоить динамику кредитования — вопрос. Ведь о заградительных ставках кричат уже год, но ипотеку берут и под 18, и под 19, и под 20%. Потребительские кредиты и кредитные карты уже давно перевалили за 30%. А объем выданных компаниям кредитов за девять месяцев 2024 года вырос на 10,6 трлн рублей, или на 14,5% год к году. Это сопоставимо с темпами роста в 2023 году (+13,5% за 9 месяцев), когда ставки были гораздо ниже. Впрочем, о доле выданных бизнесу кредитов с господдержкой банки говорить не хотят. «Фонтанка» направила нескольким кредитным организациям запросы на эту тему. Некоторые из них сразу отказались от комментариев, другие не откликнулись вовсе. «Эта доля уменьшается, — заверял представитель одного из крупных игроков рынка, — но коллеги наотрез отказываются рассуждать на эту тему, считают, что это всё равно будет негативным упоминанием».

Тех, кто надеется, что у этого есть какой-то предел или потолок, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее коллеги регулярно спускают на землю. Для Центрального банка любое значение ставки допустимо, а вот инфляцию нужно снизить как можно ближе к цели в 4%. И пока регулятор не увидит ее устойчивого снижения, не видать и нам снижения ставки и дешевых кредитов на айфоны и китайские машины, повторился сегодня ЦБ.

О том, как он видит ближайшее будущее из сегодняшней точки, можно судить по обновленному среднесрочному прогнозу. Как подметили эксперты, прогноз допускает повышение до 22% или 23% до конца 2024 года, а в следующем году ставка в среднем будет находиться в диапазоне 17–20%. И даже в 2026-м показатель не перестанет быть двузначным.