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Животные Дорогие домашние животные «Лесная красавица»: в Новосибирске продают сурового сибирского котенка за 95 тысяч

«Лесная красавица»: в Новосибирске продают сурового сибирского котенка за 95 тысяч

Несмотря на грозный внешний вид у кошечки застенчивый и мягкий характер

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6 комментариев

Порой внешность обманчива даже у животных — Эдана кажется сердитой и строгой, а на самом деле — сама нежность

В Новосибирске продают котенка сибирской кошки. Объявление разместили на Avito. Переехать в новую семью Эдане предстоит в декабре, а пока она растет. Стоимость котенка — 95 тысяч рублей.

— Настоящая лесная красавица из питомника сибирских кошек «Taeжный Tигp». Эдана рaстeт крупным котенком c мощными лапами и слегка неодобрительным взглядом. Несмотря на такую суровую внешность, она мила и застенчива, требует ласки и внимания, — указано в объявлении продавца.

На последних фото — гордые родители, указано в объявлении

Родилась Эдана 16 августа 2024 года. Отправить к новым владельцам кошечку планируют ближе к середине декабря. К тем порам котенка вакцинируют, чипируют, стерилизуют, а также обработают от паразитов.

– Из приданного будет родословная, ветпаспорт и договор с прописанными гарантиями здоровья, – отметили владельцы питомника.

На фото Эдана действительно выглядит строгой и хмурой, а ее родители — очень крупные и красивые. На момент публикации НГС не удалось связаться с представителями питомника, чтобы узнать подробности о красивом животном.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают лесного котенка с непромокаемой шерстью. Цена питомца — 35 тысяч рублей.

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Комментарии
6
yasolomon
1 час
Какая пушистая кошка!
pourquoi pas
17 минут
Если не чесать по пять раз в день, то потоните в шерсти.
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