«Лесная красавица»: в Новосибирске продают сурового сибирского котенка за 95 тысяч

Порой внешность обманчива даже у животных — Эдана кажется сердитой и строгой, а на самом деле — сама нежность Источник: Avito











В Новосибирске продают котенка сибирской кошки. Объявление разместили на Avito. Переехать в новую семью Эдане предстоит в декабре, а пока она растет. Стоимость котенка — 95 тысяч рублей.

— Настоящая лесная красавица из питомника сибирских кошек «Taeжный Tигp». Эдана рaстeт крупным котенком c мощными лапами и слегка неодобрительным взглядом. Несмотря на такую суровую внешность, она мила и застенчива, требует ласки и внимания, — указано в объявлении продавца.

На последних фото — гордые родители, указано в объявлении Источник: Avito











Родилась Эдана 16 августа 2024 года. Отправить к новым владельцам кошечку планируют ближе к середине декабря. К тем порам котенка вакцинируют, чипируют, стерилизуют, а также обработают от паразитов.

– Из приданного будет родословная, ветпаспорт и договор с прописанными гарантиями здоровья, – отметили владельцы питомника.

На фото Эдана действительно выглядит строгой и хмурой, а ее родители — очень крупные и красивые. На момент публикации НГС не удалось связаться с представителями питомника, чтобы узнать подробности о красивом животном.