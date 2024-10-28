«Лесная красавица»: в Новосибирске продают сурового сибирского котенка за 95 тысяч

В Новосибирске продают котенка сибирской кошки. Объявление разместили на Avito. Переехать в новую семью Эдане предстоит в декабре, а пока она растет. Стоимость котенка — 95 тысяч рублей.
— Настоящая лесная красавица из питомника сибирских кошек «Taeжный Tигp». Эдана рaстeт крупным котенком c мощными лапами и слегка неодобрительным взглядом. Несмотря на такую суровую внешность, она мила и застенчива, требует ласки и внимания, — указано в объявлении продавца.
Родилась Эдана 16 августа 2024 года. Отправить к новым владельцам кошечку планируют ближе к середине декабря. К тем порам котенка вакцинируют, чипируют, стерилизуют, а также обработают от паразитов.
– Из приданного будет родословная, ветпаспорт и договор с прописанными гарантиями здоровья, – отметили владельцы питомника.
На фото Эдана действительно выглядит строгой и хмурой, а ее родители — очень крупные и красивые. На момент публикации НГС не удалось связаться с представителями питомника, чтобы узнать подробности о красивом животном.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают лесного котенка с непромокаемой шерстью. Цена питомца — 35 тысяч рублей.