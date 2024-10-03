Пушистый компаньон: в Новосибирске продают лесного котенка с непромокаемой шерстью

В Новосибирске продают котенка норвежской лесной кошки за 35 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.
— Продается котёнок норвежской лесной кошки в редком окрасе. Hopвeги отличаются добрым, уживчивым характером. Идеальный компаньон, — указала в объявлении собственница животного Влада.
Норвежская лесная кошка — крупная порода. У нее длинное и мускулистое тело, длинные лапы и пушистый хвост. На кончиках ушей есть кисточки. Имеет полудлинную шерсть и пуховый подшёрсток с водоотталкивающим эффектом. Такие питомцы уживаются с детьми.
В объявлении также указано, что котенок знаком с собаками. В новый дом он отправится со всеми необходимыми документами: метрикой из клуба, ветеринарным паспортом, всеми необходимыми прививками. Сейчас котенку 4,5 месяца.
— Доступен в качестве домашнего любимца или производителя (условия обговариваются отдельно). Территориально находится в Новосибирске. Возможна помощь с доставкой во все регионы, — указал продавец.
На фотографиях котенок выглядит фотогеничным. У него богатая шерсть, особенно хвост.
Корреспонденту НГС Влада объяснила: коты такой породы растут до 2,5 лет. Взрослые животные достигают веса в 6,5-7,5 килограммов.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают огромного Чаузи. По словам владелицы, кот «вяжет даже крупных кошек».