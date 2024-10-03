Пушистый компаньон: в Новосибирске продают лесного котенка с непромокаемой шерстью

Норвежские кошки довольно редко встречаются в Сибири Источник: Avito











В Новосибирске продают котенка норвежской лесной кошки за 35 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

— Продается котёнок норвежской лесной кошки в редком окрасе. Hopвeги отличаются добрым, уживчивым характером. Идеальный компаньон, — указала в объявлении собственница животного Влада.

Норвежская лесная кошка — крупная порода. У нее длинное и мускулистое тело, длинные лапы и пушистый хвост. На кончиках ушей есть кисточки. Имеет полудлинную шерсть и пуховый подшёрсток с водоотталкивающим эффектом. Такие питомцы уживаются с детьми.

Норвежские кошки очень дружелюбные Источник: Avito











В объявлении также указано, что котенок знаком с собаками. В новый дом он отправится со всеми необходимыми документами: метрикой из клуба, ветеринарным паспортом, всеми необходимыми прививками. Сейчас котенку 4,5 месяца.

— Доступен в качестве домашнего любимца или производителя (условия обговариваются отдельно). Территориально находится в Новосибирске. Возможна помощь с доставкой во все регионы, — указал продавец.

На фотографиях котенок выглядит фотогеничным. У него богатая шерсть, особенно хвост.

Котенок умеет позировать на камеру Источник: Avito











Корреспонденту НГС Влада объяснила: коты такой породы растут до 2,5 лет. Взрослые животные достигают веса в 6,5-7,5 килограммов.