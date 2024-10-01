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Животные Дорогие домашние животные подробности Плодный кот за 180 тысяч: в Новосибирске продают огромного Чаузи

Плодный кот за 180 тысяч: в Новосибирске продают огромного Чаузи

По словам владелицы, кот «вяжет даже крупных кошек»

1 196
3 комментария

У кота яркая внешность и богатая шубка

В Новосибирске продают крупного кота Чаузи за 180 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. У кота яркий окрас и большие кисточки на ушах.

– Плодный кот чаузи. Возраст 1 год и 2 месяца. Было потомство. Правильный дикий окрас, большие уши с кисточками. Кот крупный и вяжет даже крупных кошек. Продажа не связана с котом, – указано в объявлении.

Чаузи — потомки камышового кота. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к камышовому коту, различают 4 группы Чаузи. Чем больше процент дикой крови Чаузи, тем крупнее и дороже кошка. Например, Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой, и т. д.

Корреспондент НГС попыталась связаться с владелицей кота, чтобы узнать о нем подробности. На момент публикации продавец на связь не вышла.

На фотографиях видно, что кот довольно крупный и высокий. У него ярко-зеленые глаза и шикарная шубка.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают морщинистых бигропов. За каждого просят 500 тысяч.

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Комментарии
3
mirror
13 минут
Кот-осеменитель поддерживает демографическую политику партии и правительства! Слава коту!
Татьяна 53
1 минута
Кисточек не заметила
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