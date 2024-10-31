На видео попала прогулка девочки перед нападением собаки в Болотном: ребенок играл с овчаркой на поводке

Девочка и собака играют около заправки Источник: скриншот с видео











В распоряжение редакции НГС попало видео с заправки в Новосибирской области — на кадрах девочка ведет на поводке крупную овчарку. Это та самая девочка из Болотного, впоследствии доставленная в больницу с травмами лица после нападения собаки.

Ранее мать пострадавшей со слов дочери рассказала, что та пошла гулять, встретила чужую собаку, запуталась в ее поводке и была вынуждена бежать за овчаркой до железной дороги. А там собака по какой-то причине накинулась на ребенка, изуродовав лицо. В итоге девочке пришлось наложить швы и установить дренаж.

То, что происходило до опасного инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения. На ролике видно, что девочка сама ведет пса, и он подчиняется ей, виляя хвостом. Запись была сделана 25 октября в 11.30. По сообщению источника НГС, вскоре после этого времени ребенка госпитализировали с рваными ранами лица. Чья собака — до сих пор не установлено.

Со стороны может показаться, что это обычная прогулка Источник: источник НГС

О существовании этого видео мать пострадавшей узнала сегодня от журналистов НГС.

— Временами собака слушала ребёнка, но не всегда. В основном тягала. Возможно, на заправке собака сама устала, — пояснила происходящее она.

Из-за нападения собаки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). А глава СКР Александр Бастрыкин поставил его на контроль.