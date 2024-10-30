«Шов до губы»: девочка, которую покусала огромная овчарка, смогла привязать собаку после нападения

Пес отловлен и помещен в приют Источник: Анна Таскаева











Мать 10-летней девочки, пострадавшей от нападения собаки в Болотном, рассказала НГС подробности случившегося. По ее словам, покусавшая ее дочку собака — не бездомная, она бегала по улице с поводком. Теперь следователи ищут владельца животного — они возбудили уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин поставил его на контроль.

Поиски ребенка завершились на железной дороге

25 октября 10-летняя Аня (имя изменено) выбралась из закрытого дома через окно и пошла на улицу. Ее мама, Татьяна, была в этот момент в поликлинике. Вернувшись и не застав дочь, она заглянула во двор к соседке, потом вернулась в поликлинику — вдруг ребенок пошел ее искать, проверила школу, снова сходила домой. Девочки нигде не было. Тогда Татьяна пошла в полицию писать заявление о пропаже ребенка. Участок оказался закрыт — шло обучение.

— Мне сказали, ждите. Я позвонила ещё в дежурную часть, там зафиксировали мой звонок. Потом где-то, наверное, через сорок минут, открыли отделение. Я зашла, объяснила всю ситуацию. Сотрудники незамедлительно начали готовить ориентировку, расспрашивать, во что мог быть одет ребенок — предположительно, потому что я тоже не знала, в чем она могла выйти. И где-то через полчаса мою девочку нашли на железной дороге, покусанную собакой.

Гуляла по улице с поводком

После операции – на лицо ребенку наложили несколько швов – мама с ней поговорила о произошедшем.

— Когда она вышла из-под наркоза, я у неё спросила: «Ты зачем вообще вылезла?» Она говорит: «Я увидела тётю, похожую на тебя, вот и побежала», — пересказывает Татьяна.

Пока девочка одевалась, женщина, похожая на маму, пропала из виду. Но Аня успела заметить, в каком направлении она пошла. Школьница побежала за мамой, как она думала.

— И тут к ней подбежала эта собака. С поводком. Дочка взяла за поводок, собака дёрнула, ручка запуталась, и овчарка начала её тягать по улице. И в конечном результате она её и притащила к железной дороге. Собака крупная, я даже не представляю, как она умудрялась бежать за ней. Когда я на фото увидела собаку, у меня просто шок был! — продолжает Татьяна. — Как она вообще смогла совладать с этой собакой? Ведь вес у моего ребенка — 25 килограммов.

Что именно случилось на железной дороге, что овчарка бросилась на девочку, мать не знает. Но со слов машиниста поезда, пес повалил девочку.

— Он увидел, что Аня лежала, а пес лежал на ней сверху, и сообщил в дежурку РЖД. Она покусанная, его ещё и привязала прям там, на железке. Я у неё спросила: «Как ты умудрилась привязать?!» Она говорит: «Я просто подумала, что собака убежит или начнёт меня дальше кусать. Там столб стоял, я её привязала, на три узла». Потом подъехал бригадир на своей машине, посадил Аню и повез оттуда, а навстречу уже ехала скорая помощь.

Как себя чувствует ребенок?

Динамика у ребенка наметилась положительная, говорит мама. Она вместе с дочкой лежит в детской больнице в Новосибирске.

— Щечка уже немножечко начинает подживать, глазик открываться. У нее был отек, потому что там гной еще скапливался. У неё шов до самой губы, и до сих пор ещё стоит дренаж, чтобы отток гноя был.

Мама отмечает, что Аня не слишком сильно испугалась, хотя с ней потом еще поработает психолог и невропатолог.

– Дочка любит собак. У нас у самих есть большая собака, помесь ротвейлера с овчаркой, она доброжелательная девочка, даже на чужого при хозяине не гавкнет. А тут как раз по телевизору идут фильмы про Мухтара. Аня этих фильмов насмотрелась и думает, что все овчарки в жизни тоже такие умные и добрые, – поделилась с НГС мама пострадавшей девочки.

Чья собака?

Главный вопрос, которым задается мать, а также следователи: кому принадлежал кобель? Из-за нападения собаки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

— Хочу, чтобы хозяина собаки нашли, и чтобы он понес ответственность, — говорит Татьяна.

Сейчас пса доставили в новосибирский приют. Там рассказали НГС, что агрессии он не проявляет.

В соцсетях местные жители призывают соседей указать на владельца собаки.

— Прекращайте отпускать своих собак на самовыгул! Вот вам пример, к чему ваша безответственность может привести! От вас зависит, пострадает завтра ещё кто-нибудь от зубов собаки или нет! Сегодня чужой, а завтра ваш ребёнок, родственник или вы сами, можете оказаться в такой же ситуации, как эта девочка. Да, много бездомных собак на улицах, но пока мы сами не начнём нести ответственность в должной мере за тех, кого приручили, — стерилизовать, не отпускать на самовыгул, — ситуация не поменяется, а будет только усугубляться, — написала автор поста.