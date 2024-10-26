«В порванной одежде, с рваными ранами»: подробности спасения девочки, на которую напала собака в Новосибирской области

Девочку нашли в порванной одежде и с рваными ранами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











25 октября в Новосибирской области заявили о нападении собаки на маленькую девочку. Как стало известно НГС, ребенка нашли в порванной одежде и с рванными ранами. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

По информации компании, 25 октября около 12:00 часов дежурный по станции Болотное узнал от машиниста проезжающего поезда о том, что на перегоне Чебула — Болотное вдоль путей ходит маленький ребенок. Рядом с ним была собака.

Ближе всего к участку, где находилась девочка, был бригадир Болотнинской дистанции пути Дмитрий Рогалис — он выехал на место.

— Подъехав, Дмитрий Рогалис увидел девочку в возрасте около 10 лет в порванной одежде, с рваными ранами. Бригадир пути посадил ребенка в машину, вызвал скорую помощь к ближайшему железнодорожному переезду, — сообщили в организации.

Известно, что в пути сибиряк поддерживал разговор с девочкой, чтобы она не потеряла сознание. После того, как мужчина оказался на переезде, он передал ребенка врачам скорой помощи.

Старший помощник руководителя (по взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СКР по региону Анастасия Кулешова подтвердила НГС, что девочке 10 лет. Жительница Болотного со ссылкой на сотрудницу местной больницы заявила, что ребенок возвращался со школы.

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области не смогли предоставить комментарий о происшествии. Источник НГС, близкий к ситуации, сообщил, что девочку перевели в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.