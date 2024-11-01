Люди вылезали через окна: автобус, переполненный пассажирами, перевернулся на трассе в Кузбассе

На месте работают экстренные службы Источник: полиция Кузбасса











11 пассажиров рейсового автобуса получили травмы во время ДТП на трассе между Калтаном и поселком Малиновкой. Как сообщили в полиции Кузбасса, водитель не справился с управлением.

Авария произошла около 17:00. Из-за плохих погодных условий водитель потерял управление и автобус с полным салоном людей завалился на бок.

Пострадавшим потребовалась помощь врачей. Очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия.

Источник: Инцидент Кузбасс / telegram.org

— На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении ведомства.

Полицейским предстоит выяснить все детали и обстоятельства инцидента.