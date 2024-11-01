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Происшествия Люди вылезали через окна: автобус, переполненный пассажирами, перевернулся на трассе в Кузбассе

Люди вылезали через окна: автобус, переполненный пассажирами, перевернулся на трассе в Кузбассе

Причиной ДТП стали гололед и метель

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3 комментария

На месте работают экстренные службы

11 пассажиров рейсового автобуса получили травмы во время ДТП на трассе между Калтаном и поселком Малиновкой. Как сообщили в полиции Кузбасса, водитель не справился с управлением.

Авария произошла около 17:00. Из-за плохих погодных условий водитель потерял управление и автобус с полным салоном людей завалился на бок.

Пострадавшим потребовалась помощь врачей. Очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия.

— На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении ведомства.

Полицейским предстоит выяснить все детали и обстоятельства инцидента.

Ранее троллейбус, переполненный пассажирами, врезался в столб в Новосибирске. Авария произошла на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого.

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Кузбасс ДТП с автобусом Пострадал пассажир
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Комментарии
3
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
18 минут
Конечно через окна выбирались, а как еще иначе?
Гость
20 минут
А водитель автобуса не мог что ли снизить скорость до минимума и ползти аккуратно. Либо найти безопасное место для парковки автобуса, чтобы с трассы кто-нибудь не врезался в этот автобус. Почему у людей навык мышления отсутствует напрочь, непонятно.
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