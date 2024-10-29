Морозы в -37 градусов грозят Новосибирску — чего еще ждать от погоды в декабре

Праздник уже скоро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До Нового года осталось чуть больше двух месяцев. Новосибирцы уже начинают планировать праздничную ночь и выходные. Одни любят сидеть дома с семьей, другие — проводить время в парках или за городом. Поэтому НГС изучил прогнозы сервисов на новогоднюю ночь и на весь декабрь. Читайте, чего ждать от погоды в последний месяц 2024 года.

Как сообщает «Яндекс», 31 декабря днем ожидается -12 градусов, ночью -11 градусов. Осадков днем не прогнозируют, а в ночь на 1 января 2025 года возможен снегопад. Самым холодным днем месяца может стать 22 декабря, когда температура опустится до -18 градусов.

По предварительному прогнозу, в декабре не стоит ждать сильных морозов Источник: yandex.ru/pogoda











Сервис RusMeteo прогнозирует -3 градуса днем и -10 градусов ночью. Возможен снег. При этом в первой половине декабря в Новосибирске возможно похолодание до -37 градусов. Такая температура ожидается ночью 9 декабря.

Сервис пока не составил прогноз на начало января Источник: rusmeteo.net











Сайт «У зонта» тоже предупреждает о возможных морозах до -37 градусов. Такую температуру прогнозируют днем и ночью 23 декабря. А 31 декабря днем ожидается -2 градуса, ночью -6 градусов.

31 дня возможен снегопад Источник: u-zonta.ru









