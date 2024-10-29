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Зима Морозы в -37 градусов грозят Новосибирску — чего еще ждать от погоды в декабре

Морозы в -37 градусов грозят Новосибирску — чего еще ждать от погоды в декабре

Сервисы составили прогноз на новогоднюю ночь

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Праздник уже скоро

До Нового года осталось чуть больше двух месяцев. Новосибирцы уже начинают планировать праздничную ночь и выходные. Одни любят сидеть дома с семьей, другие — проводить время в парках или за городом. Поэтому НГС изучил прогнозы сервисов на новогоднюю ночь и на весь декабрь. Читайте, чего ждать от погоды в последний месяц 2024 года.

Как сообщает «Яндекс», 31 декабря днем ожидается -12 градусов, ночью -11 градусов. Осадков днем не прогнозируют, а в ночь на 1 января 2025 года возможен снегопад. Самым холодным днем месяца может стать 22 декабря, когда температура опустится до -18 градусов.

По предварительному прогнозу, в декабре не стоит ждать сильных морозов

Сервис RusMeteo прогнозирует -3 градуса днем и -10 градусов ночью. Возможен снег. При этом в первой половине декабря в Новосибирске возможно похолодание до -37 градусов. Такая температура ожидается ночью 9 декабря.

Сервис пока не составил прогноз на начало января

Сайт «У зонта» тоже предупреждает о возможных морозах до -37 градусов. Такую температуру прогнозируют днем и ночью 23 декабря. А 31 декабря днем ожидается -2 градуса, ночью -6 градусов.

31 дня возможен снегопад

Временный снежный покров и гололед могут установиться в Новосибирске в конце октября или начале ноября. Об этом предупредили в мэрии.

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Комментарии
1
Butch
1 минута
Новый год ещё...ждать. Инфа 100%...
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