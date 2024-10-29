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Новосибирск ожидает временный снежный покров и гололед

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Осень Временный снежный покров с гололедом в Новосибирске: даты, когда его ждать

Временный снежный покров с гололедом в Новосибирске: даты, когда его ждать

Ожидается, что в городе будет холодно три дня

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Готовы лепить снеговичков?

В Новосибирске временный снежный покров может установиться на три дня с 30 октября по 1 ноября. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска сегодня, 29 октября.

— Ожидается переменчивая погода. Идут интенсивные осадки с дальнейшим понижением температуры, переходящие в мокрый снег. Ночью температура может быть 0…-5 градусов, днем около 0. С 30 октября по 1 ноября возможно установление временного снежного покрова с гололедными явлениями, — объяснил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии.

К выходным в город придет тепло, а с ним растает и выпавший снег.

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Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь.

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