Временный снежный покров с гололедом в Новосибирске: даты, когда его ждать

В Новосибирске временный снежный покров может установиться на три дня с 30 октября по 1 ноября. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска сегодня, 29 октября.
— Ожидается переменчивая погода. Идут интенсивные осадки с дальнейшим понижением температуры, переходящие в мокрый снег. Ночью температура может быть 0…-5 градусов, днем около 0. С 30 октября по 1 ноября возможно установление временного снежного покрова с гололедными явлениями, — объяснил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии.
К выходным в город придет тепло, а с ним растает и выпавший снег.
Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь.