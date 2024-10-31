Трамвай сошел с рельсов на Троллейной в Новосибирске — у общественного транспорта вырвало колеса

В трамвае были пассажиры Источник: Новосибирский паблик











В Новосибирске днем 31 октября трамвай сошел с рельсов. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирский паблик», инцидент произошел на улице Троллейной у ТЦ «Континент».

— Мы ехали, произошел резкий «бабах» и мы упали. Я вылетел с сиденья, также какая-то бабушка упала. Трамвай очень древний, я на таком еще в садик ездил, — комментирует видео автор.

Источник: Новосибирский паблик

Судя по кадрам, трамвай остался без задней колесной пары. Из-за аварии общественный транспорт откинула немного в бок.

В пресс-службе новосибирского «Горэлектротранспорта» сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту. Комментарий по ситуации предоставят позже.