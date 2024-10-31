«Всё равно что из телевизора удалить динамики»: новосибирцы возмутились проектом Южного транзита без важных заездов

Трасса должна загрузить Бугринский мост Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы остались недовольны тем, что из проекта развязок Южного транзита исчезла важная часть. Трасса должна загрузить Бугринский мост и вывести транзитный транспорт с других улиц.

Но на этапе проектирования одна из развязок, которая была выгодна именно городским автомобилистам, оказалась исключена из проекта. По мнению экспертов, теперь горожане получат только транзитную трассу через город со всеми вытекающими последствиями. Горожане таким поворотом событий остались очень недовольны.

— Да уж. Одно хорошо, что это проектом так и останется на ближайшие десятилетия, — уверен Иван-т.

— Транзит через город, посередине города. В XXI веке. Это всё, что нужно знать о Новосибирске, — отметил 232985.

— Это всё равно что «оптимизировать» стоимость телевизора, удалив из него динамики. Ну а что, картинка же есть, смотреть можно. А хочешь звук, ну прикупи дополнительно активную акустику! — приводит пример lion2004.

— Главное — побольше пунктов «систем взимания платы», — советует пользователь.

— По факту все развязки, которые построены за последние 15 лет, не улучшили ситуацию с пробками, а местами даже ухудшили. Так что лучше не трогайте ничего. Идите сначала научитесь проектировать развязки, — отметил новосибирец.

— В нормальных городах нормальные чиновники весь транзит за 101 км от города делают. А у нас — через весь город. Надо бы еще через площадь Ленина забабахать. А Хилокский вообще надо было в районе Искитима делать. Недалеко от города, кому надо — доедут. Все крупные оптовые базы всегда строились на окраине. Это уж, когда город прирастал, они оказывались внутри города, — подчеркнул пользователь.

Несколько читателей все-таки заступились за авторов проекта.

— Езжайте в деревню жить. Дышать свежим воздухом и печку топить. Так нет ведь! Буду жить в городе и писать про геноцид и про то, что травят выхлопными газами! Где логика? Или такое слово неизвестно? — задается вопросами читатель НГС.