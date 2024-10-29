«Получим только выхлопы»: Южный транзит Новосибирска хотят строить без важных заездов — почему городу это невыгодно и лишит его трамвая

Город ждет Южный транзит вот уже 15 лет, но может дождаться совсем не того, что действительно нужно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске проектируют важную транспортную артерию — Южный транзит. Он должен загрузить Бугринский мост и вывести транзитный транспорт с других улиц. Безусловно, такой обход городу нужен, но на этапе проектирования одна из развязок, которая была выгодна именно городским автомобилистам, — выброшена из проекта. Эксперты считают, что единственная причина для такого урезания — попытка сэкономить средства и сделать упор на интересах региона, а не города. По их мнению, теперь горожане получат только транзитную трассу через город со всеми вытекающими последствиями — от шумового до экологического загрязнения. Журналистка НГС изучила проекты и выслушала все стороны назревающего конфликта.

Концепция изменилась

План транзита, который изначально называли Байкало-Чуйской магистралью, представили в 2009 году на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Новосибирска. Уже тогда специалисты говорили о том, что реализовать проект получится не раньше чем через 12 лет, если это позволит финансовая ситуация. Стоимость работ в ценах 2008 года составляла 60,5 млрд рублей с учетом Бугринского моста. Проект был разбит на этапы. Бугринский мост возвели, а вот транзитом начали вплотную заниматься только последние годы. Подробнее, как выглядел изначально этот план, мы разбирали со схемами в отдельном материале.

Изначально для магистрали хотели построить несколько многоуровневых развязок. Их планировали сделать на пересечении транзита с Ордынским и Толмачевским шоссе, улицами Петухова, Троллейной, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Большевистской, Кирова и на примыкании к Восточному обходу.

В июле 2024 года Министерство транспорта Новосибирской области показало, как пройдет Южный транзит в Новосибирске. Его можно было оценить только в общих чертах. Общая протяженность дороги — 22,36 км. Развязки на такой схеме не указаны.

Общий план транзита Источник: Министерство транспорта НСО











Тогда же прошло заседание комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска. На нем поднимались вопросы именно развязок транзита на левом берегу. Изначально развязка — улица Троллейная — улица Толмачевская (проезд «Тещин язык») — предполагала две части. Водители могли пользоваться ей со стороны улиц Петухова и Хилокской, а поднятое дорожное полотно и в целом проект не мешал строительству и организации полотна под трамваи.

Изначальный вариант развязки у «Тещиного языка» Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Вячеслав Ашурков, председатель комиссии и руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), сообщил, что в итоге проект изменили. У развязки убрали вторую часть, по сути отрезав важное направление дорожно-уличной сети в этом месте. По его данным, именно второй, усеченный вариант был представлен на утверждение губернатору Новосибирской области.

Такой вариант сейчас рассматривается при проектировании Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Таким образом, второй вариант потерял важную часть и сразу несколько способов заезда на трассу. В этом случае остается лишь коридор с улицы Троллейной.

Без трамвая и заезда, зато с выхлопами

Вячеслав Ашурков подробно объяснил, чем урезанный проект обернется для города. Он не только не будет решать внутренние проблемы, но и нарушит планы по развитию общественного транспорта — заблокирует реализацию Клещихинского транспортно-пересадочного узла.

— Во-первых, получается, что у нас не будет линии трамвая со стороны Юго-Западного жилмассива в сторону Кировского района. А у нас по генплану она запланирована. Сделать ее в таком варианте развязки не получится, — подчеркнул Вячеслав Ашурков. — Во-вторых, со стороны «Тещиного языка» не будет заезда на эту развязку. И получается, что город будет где-то внизу в пробках, а над ним транзитный транспорт спокойно пролетает по верхней дороге.

Помимо этого, город получает сразу несколько вредных факторов — шумовое загрязнение и выхлопные газы. Эксперт подчеркивает, что и Роспотребнадзор, и Минприроды, и экологи всегда заявляют, что основной причиной загрязнения воздуха в городе служит именно автомобильный транспорт. Новосибирск регулярно накрывает смог, особенно зимой в безветренную погоду.

— Новосибирск получает только негатив и выхлопы, а положительные моменты в виде развития уличной дорожной сети и трамвая — нет. Сейчас мы видим, что мэрия делает акценты на развитие именно трамвая. Об этом говорит и мэр Максим Кудрявцев, а появляется вот такой вариант развязки, — недоумевает Вячеслав Ашурков.

Эксперты опасаются, что с Южным транзитом произойдет такая же ситуация, как с Бугринским мостом и Центральным. Развязки первого в проекте сократили, а у города нет возможности строить их сейчас своими силами. Четвертый мост также лишился заезда с улицы Фабричной, что сделало, по мнению экспертов, проект менее эффективным.

— Зачем мы повторяем те же самые ошибки, наступаем на грабли уже в третий раз? Мнение города никому не интересно. Область хочет показать, какие они молодцы, что экономят федеральные деньги. А развязки предлагают потом достраивать городу из местного бюджета. Деньги на такие развязки никогда не появятся, — уверен Вячеслав Ашурков.

Алексей Мазур, политолог, подчеркнул, что в целом на ситуации сказывается то, что у Новосибирска нет внятной транспортной стратегии. Если и есть генплан города, то от него постоянно отходят или пытаются отходить. Это касается и Южного транзита.

— Там, где должна быть полноценная развязка, которая с трамваем должна связать Ленинский и Кировский районы — они всё это режут и рубят на корню, чтобы хоть как-нибудь сделать дешевле, — отметил эксперт. — Сначала приняли вариант с нормальной развязкой, а потом появился второй вариант, на котором настаивает именно Министерство транспорта Новосибирской области.

Грузовики могут ехать через Бугринский мост, но за 10 лет с его открытия асфальт уже прилично износился Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Специалисты отмечают, что подобные действия вызывают напряжение между областью и городом. Точку в этом споре придется ставить именно губернатору, при этом не учитывать мнение города будет определенным риском.

— Зачем вести транзит через город, если выгод Новосибирск никаких не получит? Если проект не решает его проблем? — отметил Алексей Мазур. — Если это просто трасса, на которую нормально не заедешь и не съедешь, еще и проекту трамвая мешает, то она городу не нужна.

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, убежден, что сейчас в Новосибирске критически недоразвита улично-дорожная сеть. Не хватает дорог для сообщения между районами, большими жилмассивами, нет дублеров. Новосибирск постепенно превращается в одну огромную пробку.

— Если пойдет большой поток по южному транзиту через середину города, то удобства от этого никому не будет. Нужно развивать объездные пути. У нас до сих пор не работает даже Восточный обход, — подчеркнул эксперт.

Стефанов подчеркнул, что одна из бед Новосибирска состоит в том, что масштабные проекты начинают, а до завершения в полной мере не доводят. Их регулярно урезают в погоне за мнимой экономией, которая в итоге приводит к тому, что мы видим.

— И всё равно тратятся миллиарды, а отдачи от них нужной нет. У нас пока все программы противоречат друг другу и сформированы скорее интуитивно, по каким-то субъективным оценкам, — отметил Александр Стефанов.

«Экономический эффект достигается не за счет подключения к существующим дорогам»

В региональном Минтрансе настаивают, что главная задача Южного транзита — пропустить грузовики по единому коридору Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска попросили по всем вопросам, касающимся проекта, обратиться в Министерство транспорта Новосибирской области. В свою очередь, в Минтрансе не скрывают, что интерес при строительстве Южного транзита заключается только в том, чтобы пустить через город транзитный транспорт с лучшим «экономическим эффектом». Развязки с заездом на транспортную артерию — приоритетом не являются.

— На стадии проектирования всегда рассматриваются наиболее экономически выгодные и способствующие выполнению транзитной функции проектные решения. Необходимо отметить, что экономический эффект достигается не за счет подключения Южного транзита к существующей улично-дорожной сети левобережной части города, а за счет вывода транзитного транспорта с действующих улиц с учетом экономических и экологических факторов, — говорится в ответе Министерства транспорта Новосибирской области на запрос редакции НГС.

Минтранс делает упор именно на экономические факторы, при этом какую именно выгоду может получить город, кроме транзита через него, — пока непонятно. Ситуация становится чуть яснее, если смотреть на предварительный проект.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас Южный транзит предусматривает три транспортные развязки — Ордынское кольцо, улица Троллейная — улица Толмачевская (проезд «Тещин язык») и улица Ватутина. В этом варианте, который и был представлен губернатору есть целых три пункта «Системы взимания платы» — в районе тех самых развязок. Как именно и зачем они нужны, будет понятнее, когда проект окончательно утвердят.

Работа над проектом разделена на два этапа. Официально ознакомиться с предпроектными проработками и презентационными материалами можно будет только после завершения проектных работ, в конце 2024 года. Над Южным транзитом работает компания «РосИнсталПроект», та же компания, которая занималась проектированием в 2019 году. До 31 октября 2024 года она должна завершить инженерные изыскания, проектирование, транспортно-экономические исследования.

Второй этап включает в себя проектирование искусственных сооружений, переустройство инженерных коммуникаций, разработка раздела «Интеллектуальные транспортные системы» и «Система взимания платы». Проект планировки территории должен быть готов к 1 декабря 2025 года уже с получением заключения «Главгосэкпертизы». Сколько в итоге будет стоить Южный транзит, станет понятно только после этого.