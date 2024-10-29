«Получим только выхлопы»: Южный транзит Новосибирска хотят строить без важных заездов — почему городу это невыгодно и лишит его трамвая

В Новосибирске проектируют важную транспортную артерию — Южный транзит. Он должен загрузить Бугринский мост и вывести транзитный транспорт с других улиц. Безусловно, такой обход городу нужен, но на этапе проектирования одна из развязок, которая была выгодна именно городским автомобилистам, — выброшена из проекта. Эксперты считают, что единственная причина для такого урезания — попытка сэкономить средства и сделать упор на интересах региона, а не города. По их мнению, теперь горожане получат только транзитную трассу через город со всеми вытекающими последствиями — от шумового до экологического загрязнения. Журналистка НГС изучила проекты и выслушала все стороны назревающего конфликта.
Концепция изменилась
План транзита, который изначально называли Байкало-Чуйской магистралью, представили в 2009 году на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Новосибирска. Уже тогда специалисты говорили о том, что реализовать проект получится не раньше чем через 12 лет, если это позволит финансовая ситуация. Стоимость работ в ценах 2008 года составляла 60,5 млрд рублей с учетом Бугринского моста. Проект был разбит на этапы. Бугринский мост возвели, а вот транзитом начали вплотную заниматься только последние годы. Подробнее, как выглядел изначально этот план, мы разбирали со схемами в отдельном материале.
Изначально для магистрали хотели построить несколько многоуровневых развязок. Их планировали сделать на пересечении транзита с Ордынским и Толмачевским шоссе, улицами Петухова, Троллейной, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Большевистской, Кирова и на примыкании к Восточному обходу.
В июле 2024 года Министерство транспорта Новосибирской области показало, как пройдет Южный транзит в Новосибирске. Его можно было оценить только в общих чертах. Общая протяженность дороги — 22,36 км. Развязки на такой схеме не указаны.
Тогда же прошло заседание комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска. На нем поднимались вопросы именно развязок транзита на левом берегу. Изначально развязка — улица Троллейная — улица Толмачевская (проезд «Тещин язык») — предполагала две части. Водители могли пользоваться ей со стороны улиц Петухова и Хилокской, а поднятое дорожное полотно и в целом проект не мешал строительству и организации полотна под трамваи.
Вячеслав Ашурков, председатель комиссии и руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), сообщил, что в итоге проект изменили. У развязки убрали вторую часть, по сути отрезав важное направление дорожно-уличной сети в этом месте. По его данным, именно второй, усеченный вариант был представлен на утверждение губернатору Новосибирской области.
Таким образом, второй вариант потерял важную часть и сразу несколько способов заезда на трассу. В этом случае остается лишь коридор с улицы Троллейной.
Без трамвая и заезда, зато с выхлопами
Вячеслав Ашурков подробно объяснил, чем урезанный проект обернется для города. Он не только не будет решать внутренние проблемы, но и нарушит планы по развитию общественного транспорта — заблокирует реализацию Клещихинского транспортно-пересадочного узла.
— Во-первых, получается, что у нас не будет линии трамвая со стороны Юго-Западного жилмассива в сторону Кировского района. А у нас по генплану она запланирована. Сделать ее в таком варианте развязки не получится, — подчеркнул Вячеслав Ашурков. — Во-вторых, со стороны «Тещиного языка» не будет заезда на эту развязку. И получается, что город будет где-то внизу в пробках, а над ним транзитный транспорт спокойно пролетает по верхней дороге.
Помимо этого, город получает сразу несколько вредных факторов — шумовое загрязнение и выхлопные газы. Эксперт подчеркивает, что и Роспотребнадзор, и Минприроды, и экологи всегда заявляют, что основной причиной загрязнения воздуха в городе служит именно автомобильный транспорт. Новосибирск регулярно накрывает смог, особенно зимой в безветренную погоду.
— Новосибирск получает только негатив и выхлопы, а положительные моменты в виде развития уличной дорожной сети и трамвая — нет. Сейчас мы видим, что мэрия делает акценты на развитие именно трамвая. Об этом говорит и мэр Максим Кудрявцев, а появляется вот такой вариант развязки, — недоумевает Вячеслав Ашурков.
Эксперты опасаются, что с Южным транзитом произойдет такая же ситуация, как с Бугринским мостом и Центральным. Развязки первого в проекте сократили, а у города нет возможности строить их сейчас своими силами. Четвертый мост также лишился заезда с улицы Фабричной, что сделало, по мнению экспертов, проект менее эффективным.
— Зачем мы повторяем те же самые ошибки, наступаем на грабли уже в третий раз? Мнение города никому не интересно. Область хочет показать, какие они молодцы, что экономят федеральные деньги. А развязки предлагают потом достраивать городу из местного бюджета. Деньги на такие развязки никогда не появятся, — уверен Вячеслав Ашурков.
Алексей Мазур, политолог, подчеркнул, что в целом на ситуации сказывается то, что у Новосибирска нет внятной транспортной стратегии. Если и есть генплан города, то от него постоянно отходят или пытаются отходить. Это касается и Южного транзита.
— Там, где должна быть полноценная развязка, которая с трамваем должна связать Ленинский и Кировский районы — они всё это режут и рубят на корню, чтобы хоть как-нибудь сделать дешевле, — отметил эксперт. — Сначала приняли вариант с нормальной развязкой, а потом появился второй вариант, на котором настаивает именно Министерство транспорта Новосибирской области.
Специалисты отмечают, что подобные действия вызывают напряжение между областью и городом. Точку в этом споре придется ставить именно губернатору, при этом не учитывать мнение города будет определенным риском.
— Зачем вести транзит через город, если выгод Новосибирск никаких не получит? Если проект не решает его проблем? — отметил Алексей Мазур. — Если это просто трасса, на которую нормально не заедешь и не съедешь, еще и проекту трамвая мешает, то она городу не нужна.
Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, убежден, что сейчас в Новосибирске критически недоразвита улично-дорожная сеть. Не хватает дорог для сообщения между районами, большими жилмассивами, нет дублеров. Новосибирск постепенно превращается в одну огромную пробку.
— Если пойдет большой поток по южному транзиту через середину города, то удобства от этого никому не будет. Нужно развивать объездные пути. У нас до сих пор не работает даже Восточный обход, — подчеркнул эксперт.
Стефанов подчеркнул, что одна из бед Новосибирска состоит в том, что масштабные проекты начинают, а до завершения в полной мере не доводят. Их регулярно урезают в погоне за мнимой экономией, которая в итоге приводит к тому, что мы видим.
— И всё равно тратятся миллиарды, а отдачи от них нужной нет. У нас пока все программы противоречат друг другу и сформированы скорее интуитивно, по каким-то субъективным оценкам, — отметил Александр Стефанов.
«Экономический эффект достигается не за счет подключения к существующим дорогам»
В мэрии Новосибирска попросили по всем вопросам, касающимся проекта, обратиться в Министерство транспорта Новосибирской области. В свою очередь, в Минтрансе не скрывают, что интерес при строительстве Южного транзита заключается только в том, чтобы пустить через город транзитный транспорт с лучшим «экономическим эффектом». Развязки с заездом на транспортную артерию — приоритетом не являются.
— На стадии проектирования всегда рассматриваются наиболее экономически выгодные и способствующие выполнению транзитной функции проектные решения. Необходимо отметить, что экономический эффект достигается не за счет подключения Южного транзита к существующей улично-дорожной сети левобережной части города, а за счет вывода транзитного транспорта с действующих улиц с учетом экономических и экологических факторов, — говорится в ответе Министерства транспорта Новосибирской области на запрос редакции НГС.
Минтранс делает упор именно на экономические факторы, при этом какую именно выгоду может получить город, кроме транзита через него, — пока непонятно. Ситуация становится чуть яснее, если смотреть на предварительный проект.
В ведомстве подчеркивают, что сейчас Южный транзит предусматривает три транспортные развязки — Ордынское кольцо, улица Троллейная — улица Толмачевская (проезд «Тещин язык») и улица Ватутина. В этом варианте, который и был представлен губернатору есть целых три пункта «Системы взимания платы» — в районе тех самых развязок. Как именно и зачем они нужны, будет понятнее, когда проект окончательно утвердят.
Работа над проектом разделена на два этапа. Официально ознакомиться с предпроектными проработками и презентационными материалами можно будет только после завершения проектных работ, в конце 2024 года. Над Южным транзитом работает компания «РосИнсталПроект», та же компания, которая занималась проектированием в 2019 году. До 31 октября 2024 года она должна завершить инженерные изыскания, проектирование, транспортно-экономические исследования.
Второй этап включает в себя проектирование искусственных сооружений, переустройство инженерных коммуникаций, разработка раздела «Интеллектуальные транспортные системы» и «Система взимания платы». Проект планировки территории должен быть готов к 1 декабря 2025 года уже с получением заключения «Главгосэкпертизы». Сколько в итоге будет стоить Южный транзит, станет понятно только после этого.
Нужна ли дополнительная развязка со стороны улиц Петухова и Хилокской?