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Происшествия «Размотались крепко»: на кольце у Толмачево легковушка влетела в большегруз — собралась пробка 8 км

«Размотались крепко»: на кольце у Толмачево легковушка влетела в большегруз — собралась пробка 8 км

Автомобиль искорежен

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21 комментарий

Авария произошла днем 31 октября

Легковой автомобиль влетел в большегруз на кольце у новосибирского аэропорта Толмачево. Видео последствий аварии опубликовали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

Судя по кадрам, автомобиль искорежен, по данным пользователей 2ГИС, проехать нельзя по левому ряду.

— Размотались крепко, — говорит автора видео.

По данным сервиса 2ГИС, на трассе Р-254 образовался огромный затор длиной примерно в 8 километров. Пользователи сообщают, что с аварией никак не могут разобраться, и отмечают, что она произошла на ровном месте.

Пробка тянется от улицы ТЭЦ-6

Сегодня водитель на ВАЗ-2121 насмерть сбил пожилую женщину на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.

Если вы были очевидцем аварии или знаете ее участников, расскажите об этом НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Авария ДТП Большегруз Толмачево Пробка Затор
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Комментарии
21
Smykson
1 час
"..влетел в большегрзу на кольце..."
Дормидонт Евлампивич
1 час
"Легковой автомобиль влетел в большегрзу ( БОЛЬШЕГРУЗУ ВЛЕТЕЛ)??? (на ковре- вертолёте) на кольце у новосибирского аэропорта Толмачево Горячая Лизун Русский язык учила?
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