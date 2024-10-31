«Размотались крепко»: на кольце у Толмачево легковушка влетела в большегруз — собралась пробка 8 км

Легковой автомобиль влетел в большегруз на кольце у новосибирского аэропорта Толмачево. Видео последствий аварии опубликовали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».
Судя по кадрам, автомобиль искорежен, по данным пользователей 2ГИС, проехать нельзя по левому ряду.
— Размотались крепко, — говорит автора видео.
По данным сервиса 2ГИС, на трассе Р-254 образовался огромный затор длиной примерно в 8 километров. Пользователи сообщают, что с аварией никак не могут разобраться, и отмечают, что она произошла на ровном месте.
Сегодня водитель на ВАЗ-2121 насмерть сбил пожилую женщину на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.