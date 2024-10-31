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Происшествия В Новосибирске микроавтобус провалился в асфальт — в мэрии объяснили, из-за чего это произошло

В Новосибирске микроавтобус провалился в асфальт — в мэрии объяснили, из-за чего это произошло

Инцидент произошел на Красном проспекте

1 049
10 комментариев

Яму заделают в ноябре

В Новосибирске 25 октября микроавтобус провалился в асфальт на Красном проспекте, 82. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, это произошло из-за ветхого состояния водопровода.

— Провал образовался на парковке, расположенной на земельном участке, принадлежащем деловому центру «Совнархоз». Провал произошел из-за ветхости труб водопровода, — пояснили в муниципалитете.

Как отметили в мэрии, никакие работы на этом участке не велись. Провал планируют устранить в первой декаде ноября.

Отметим, что в конце лета бетономешалка провалилась в асфальт. Инцидент произошел также на Красном проспекте.

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Комментарии
10
fin
23 минуты
Мария объяснила и сразу стало легче.
С левого берега
39 минут
Вот для этого и надо туристический сбор).
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