В Новосибирске микроавтобус провалился в асфальт — в мэрии объяснили, из-за чего это произошло

В Новосибирске 25 октября микроавтобус провалился в асфальт на Красном проспекте, 82. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, это произошло из-за ветхого состояния водопровода.
— Провал образовался на парковке, расположенной на земельном участке, принадлежащем деловому центру «Совнархоз». Провал произошел из-за ветхости труб водопровода, — пояснили в муниципалитете.
Как отметили в мэрии, никакие работы на этом участке не велись. Провал планируют устранить в первой декаде ноября.
Отметим, что в конце лета бетономешалка провалилась в асфальт. Инцидент произошел также на Красном проспекте.