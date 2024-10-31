В Новосибирске микроавтобус провалился в асфальт — в мэрии объяснили, из-за чего это произошло

Яму заделают в ноябре Источник: «Новосибирск с огоньком»











В Новосибирске 25 октября микроавтобус провалился в асфальт на Красном проспекте, 82. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, это произошло из-за ветхого состояния водопровода.

— Провал образовался на парковке, расположенной на земельном участке, принадлежащем деловому центру «Совнархоз». Провал произошел из-за ветхости труб водопровода, — пояснили в муниципалитете.

Как отметили в мэрии, никакие работы на этом участке не велись. Провал планируют устранить в первой декаде ноября.