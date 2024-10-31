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Страна и мир В России решили создать международную ассоциацию по фактчекингу

В России решили создать международную ассоциацию по фактчекингу

В ней будут обучать всех желающих, как проверять информацию и бороться с фейками

238
4 комментария

В России планируют создать международную ассоциацию по фактчекингу

В России планируют основать международную ассоциацию по фактчекингу. Меморандум организации и первых партнеров-участников представят уже 20 ноября на ежегодном форуме по борьбе с фейками.

—  Цель этой фактчекинговой организации будет заключаться в том, что совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию, — рассказал инициатор проекта, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

В частности, планируется создать мультиязычную платформу с возможностью верификации информации. По словам Владимира Табака, над проектом будет работать международная команда фактчекеров.

Кроме того, новая ассоциация собирается проводить образовательные офлайн-мероприятия. В Россию будут приглашать на стажировки специалистов из других стран, которые заинтересованы в обучении фактчекингу.

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Комментарии
4
Цио
14 минут
Соловьёв ТВ - фсё?
Libertу
51 минута
Вот интересно - МО Украины рапортует об ликвидации почти 700тыс захватчиков. Это правда?
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