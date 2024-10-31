НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

ю-в.

 758мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22

СРОЧНО

Новосибирцы возмутились проектом Южного транзита

Срок из-за сумки за 260 рублей
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Опасный долгострой
Зимний дайджест моды
Продают популярные кафе
Признаки пневмонии
Новости в Telegram
Город В Новосибирске отремонтируют остановку у метро «Спортивная» — вандалы трижды громили стеклянный павильон

В Новосибирске отремонтируют остановку у метро «Спортивная» — вандалы трижды громили стеклянный павильон

Заменить павильон из стекла на металлический нельзя

118
1 комментарий

В последний раз остановку разгромили в октябре

В Новосибирске у станции метро «Спортивная» отремонтируют остановочный павильон, который уже несколько раз громили вандалы. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

— Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке и замене отсутствующих и поврежденных элементов. Остановочные павильоны, расположенные у ЛДС «Сибирь Арена», будут отремонтированы до 20 декабря, — пояснили в мэрии.

Как отметили в муниципалитете, заменить стеклянные павильоны на новые из металла нельзя, так как они должны соответствовать единому стилю.

В последний раз остановку разгромили в 25 октября. До этого павильон еще несколько раз страдал от рук вандалов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Остановка Вандалы Новосибирск Мэрия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Вот снесли железобетонные остановки и.... поставили Г из фольги вот и результат!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Nat,37

Margarita,43

Наталия,38

NadejdaNN,33

Олеся,43

Екатерина ,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление