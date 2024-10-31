В Новосибирске отремонтируют остановку у метро «Спортивная» — вандалы трижды громили стеклянный павильон

В последний раз остановку разгромили в октябре Источник: Наталья Плотникова











В Новосибирске у станции метро «Спортивная» отремонтируют остановочный павильон, который уже несколько раз громили вандалы. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

— Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке и замене отсутствующих и поврежденных элементов. Остановочные павильоны, расположенные у ЛДС «Сибирь Арена», будут отремонтированы до 20 декабря, — пояснили в мэрии.

Как отметили в муниципалитете, заменить стеклянные павильоны на новые из металла нельзя, так как они должны соответствовать единому стилю.