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Происшествия «Продолжают испытывать на прочность»: вандалы разбили остановку у метро «Спортивная» в Новосибирске

«Продолжают испытывать на прочность»: вандалы разбили остановку у метро «Спортивная» в Новосибирске

Неизвестные разбили стеклянные стены

1 452
30 комментариев

Павильон не первый раз ломают неизвестные

В Новосибирске вандалы в очередной раз разбили стеклянный остановочный павильон у станции метро «Спортивная». Об этом в пятницу, 25 октября, НГС сообщила читательница Наталья.

— Остановку метро «Спортивная» на дамбе Октябрьского моста продолжают испытывать на прочность. С завидным постоянством она лишается своих стеклянных стен, — сообщила сибирячка.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту. Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, с вопросом об установке нового павильона на этом участке из металла.

Отметим, что остановка у «Спортивной» не в первый раз подвергается нападкам вандалов. Так, в начале августа неизвестные разбили павильон и повредили мусорный бак.

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Комментарии
30
Татьяна 53
9 минут
Скотство какое-то, лишь рушить, громить, при этом ничего не создавая в замен
fin
45 минут
Так не доставайся же ты никому!
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