«Продолжают испытывать на прочность»: вандалы разбили остановку у метро «Спортивная» в Новосибирске

Павильон не первый раз ломают неизвестные Источник: Наталья Плотникова











В Новосибирске вандалы в очередной раз разбили стеклянный остановочный павильон у станции метро «Спортивная». Об этом в пятницу, 25 октября, НГС сообщила читательница Наталья.

— Остановку метро «Спортивная» на дамбе Октябрьского моста продолжают испытывать на прочность. С завидным постоянством она лишается своих стеклянных стен, — сообщила сибирячка.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту. Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, с вопросом об установке нового павильона на этом участке из металла.