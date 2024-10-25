«Продолжают испытывать на прочность»: вандалы разбили остановку у метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске вандалы в очередной раз разбили стеклянный остановочный павильон у станции метро «Спортивная». Об этом в пятницу, 25 октября, НГС сообщила читательница Наталья.
— Остановку метро «Спортивная» на дамбе Октябрьского моста продолжают испытывать на прочность. С завидным постоянством она лишается своих стеклянных стен, — сообщила сибирячка.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту. Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, с вопросом об установке нового павильона на этом участке из металла.
Отметим, что остановка у «Спортивной» не в первый раз подвергается нападкам вандалов. Так, в начале августа неизвестные разбили павильон и повредили мусорный бак.