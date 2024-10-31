«Привыкли, что здания прямоугольные»: главный архитектор Новосибирска выступил за сохранение «шарика» возле «Глобуса»

Власти хотят снести «шарик», так как он имеет признаки капитального строительства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Главный архитектор Новосибирска и заместитель начальника департамента строительства Александр Ложкин считает нужным сохранить знаменитое здание в виде стеклянного шара, расположенное возле театра «Глобус». Об этом НГС рассказали в мэрии Новосибирска.

— Здание кафе «Шарик» уместно вписалось в локацию, и каких-то претензий к объекту ни у меня, как у главного архитектора города, ни у архитектурного сообщества нет. Этот необычный объект делает городскую среду интересней. Мы с вами привыкли, что у нас здания прямоугольные, а любая нестандартная форма оживляет пейзаж. Такие постройки нужны городу, и желание сохранить эту у нас есть, — цитирует Александра Ложкина мэрия.

Напомним, что мэрия Новосибирска в лице администрации Центрального округа подала в суд иск о сносе знакового здания-шара, расположенного на улице Каменская, 1а. Иск в арбитраж был направлен 8 августа — судебный процесс до сих пор длится.

Основанием для претензий стало то, что земельный участок был выделен для размещения нестационарного объекта, в то время как «шарик» имеет признаки капитального строительства — у здания есть подземный этаж.

В разговоре с НГС Александр Ложкин объяснил, что сам не участвует в судебном процессе по «шарику», называя это «спором в юридической плоскости».

— Мы за то, чтобы сохранить «шарик», но это будет решать суд — там есть определенные нарушения. Спор идёт в юридической плоскости, поэтому что-то сказать по этому поводу не смогу, — заявил архитектор.

Ранее директор компании «Вита-К», которая владеет зданием «шарика» — Константин Колоколов рассказывал НГС, что судьбу «шарика» должна решить экспертиза, сроки которой пока не установлены, но она должна завершиться до 25 ноября. Эта экспертиза должна определить, действительно ли «шарик» имеет признаки капитального строительства.

Городские власти в ответе на запрос НГС опровергли информацию о проведении экспертизы.

— Поскольку в прошедших предварительных судебных заседаниях по указанному делу определялся состав лиц, участвующих в деле, вопрос о назначении судебной экспертизы ни одной из сторон не заявлялся, — заявили в муниципалитете.