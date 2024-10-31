«Спит и обнимает»: в Новосибирске продают ручную макаку — за Анфису просят 250 тысяч

Обезьянка в нарядах смотрится забавно Источник: youla.ru











В Новосибирске продают макаку резус по кличке Анфиса. Объявление разместили на Юле. Обезьянка на фотографиях в нарядных комбинезонах и с милым выражением мордочки. О животном и причинах продажи корреспонденту НГС рассказала владелица Анфисы Алина.

– Продам макаку-резус. Девочка, возраст 3 месяца, – указано в объявлении.

Макак-резус— вид макак, один из наиболее известных видов семейства мартышковые. Довольно крупные плотные животные с тусклой зеленовато-желтоватой окраской шерсти. Не боятся воды, хорошо плавают и ныряют. Обитают в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, могут жить везде — от лугов до засушливых и лесных зон, а также вблизи населённых пунктов.

Стоимость Анфисы – 250 тысяч рублей. Собственница питомца рассказала, что макака очень милая и общительная обезьянка.

– Зовут Анфиска, но вы можете назвать, как вам понравится, обезьянки быстро привыкают к имени. По характеру она добрая, очень ручная. Спит со мной, еще и обнимает. Можно и в качестве домашнего любимца и в разведение. Продаем, так как, к сожалению, из-за нашей работы 24/7 у нас не хватает времени, – рассказала НГС владелица питомца Алина.