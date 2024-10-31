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Животные Дорогие домашние животные «Спит и обнимает»: в Новосибирске продают ручную макаку — за Анфису просят 250 тысяч

«Спит и обнимает»: в Новосибирске продают ручную макаку — за Анфису просят 250 тысяч

Обезьяна очень контактная и ручная, а еще ее наряжают в нарядные комбинезоны

1 458
24 комментария

Обезьянка в нарядах смотрится забавно

В Новосибирске продают макаку резус по кличке Анфиса. Объявление разместили на Юле. Обезьянка на фотографиях в нарядных комбинезонах и с милым выражением мордочки. О животном и причинах продажи корреспонденту НГС рассказала владелица Анфисы Алина.

– Продам макаку-резус. Девочка, возраст 3 месяца, – указано в объявлении.

Макак-резус— вид макак, один из наиболее известных видов семейства мартышковые. Довольно крупные плотные животные с тусклой зеленовато-желтоватой окраской шерсти. Не боятся воды, хорошо плавают и ныряют. Обитают в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, могут жить везде — от лугов до засушливых и лесных зон, а также вблизи населённых пунктов.

Стоимость Анфисы – 250 тысяч рублей. Собственница питомца рассказала, что макака очень милая и общительная обезьянка.

– Зовут Анфиска, но вы можете назвать, как вам понравится, обезьянки быстро привыкают к имени. По характеру она добрая, очень ручная. Спит со мной, еще и обнимает. Можно и в качестве домашнего любимца и в разведение. Продаем, так как, к сожалению, из-за нашей работы 24/7 у нас не хватает времени, – рассказала НГС владелица питомца Алина.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают самку страуса по кличке Брошка. Ее возлюбленный умер, и она перестала нестись.

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Обезьяна Продажа Животные Юла объявление
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Комментарии
25
kolhoznik
50 минут
Зачем покупать, вышел на улицу их там бесплатных много ходит, выбирай сколько надо
Гость
59 минут
Вот интересно.... это же контрабанда. Статья УК .Продажа экзотических животных, которые погибают пачками при перевозке, задыхаются... Это живодерство! Как это можно транслировать в массы?
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