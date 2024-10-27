«Брошка осталась одна»: в Новосибирске продают самку страуса — ее возлюбленный умер

Страусы в домашних условиях смотрятся в Сибири не привычно Источник: Avito











В Новосибирске продают самку страуса после гибели страуса. Владельцы просят за нее 100 тысяч рублей. По словам собственников птицы, без партнера она не несет яйца. Объявление разместили на сайте Avito.

– Продам страуса (девочка). 4 года, – коротко указано в объявлении.

Корреспонденту НГС автор объявления Ольга рассказала, что страусов ее семья завела как домашних любимцев. Специально для этого в Tik-Tok хозяева создали аккаунт, где выложили несколько необычных видео. На них два страуса гуляют по заснеженному двору, трясут перьями и даже играют с мужчиной, который, судя по всему, взял лопату, чтобы чистить снег.

Птица не несет яйца без спутника Источник: Avito











— Они были наши любимцы. Мы приобрели их для того, чтобы понять — как, что, почему. Но по нашей неопытности страусиха Брошка осталась одна. Парень погиб, вот и продаём, — объяснила Ольга.

Страусы легко могут жить и при минусовых температурах Источник: tiktok.com/grigorii.nsk.nso.rus

Женщина также пояснила, что самке страуса, чтобы нестись, нужен самец. Брошка же лишилась его. Других подробностей корреспонденту НГС на момент публикации выяснить о редкой птице и ее партнере не удалось.

Страусы живут в Африке к югу от Сахары. Обитают в саваннах, степях и полупустынях. Самая крупная и тяжелая птица — рост около 2 метров, вес — до 150 килограммов. Страус не летает, но очень быстро бегает, развивая скорость до 30 км/ч, а иногда до 70 км/ч, преодолевает препятствия высотой 1,5 метра. В поисках пищи за сутки может пройти расстояния до 40 километров. Это стадные животные, которые держатся семьями или группами. Питаются травой, листьями, плодами, мелкими грызунами, ящерицами, насекомыми. Эти птицы могут жить в разных температурных условиях, нормально переносят как +30–35 °С, так и -20–25 °С. (По данным сайта Новосибирского зоопарка)