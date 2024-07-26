«В самом расцвете сил»: в Новосибирске продают 24-летнего Кешу — за какаду просят 85 тысяч

Кеше 24 года, он в самом расцвете сил Источник: Avito











В Новосибирске продают 24-летнего попугая Кешу. По словам владелицы Галины, сейчас он в самом расцвете сил. Цена попугая — 85 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.



— Продам попугая Кешу. 24 года. В самом расцвете сил. Не говорит, но отлично пародирует разные звуки. Идет на руки. Ищем нашему попугаю заботливую и любящую семью, — отметила владелец птицы Галина.



Старые владельцы готовы обучить новых премудростям ухода а Кешей Источник: Avito











Какаду — семейство крупных, долгоживущих попугаев. Выделяются большими гребнями. Так как эти птицы могут похвастаться запоминающейся и впечатляющей внешностью, некоторые разновидности довольно популярны среди любителей экзотических попугаев. Это не самые простые в уходе и довольно шумные питомцы. Семейство какаду включает 21 вид хохлатых попугаев. Продолжительность жизни какаду зависит от вида. Некоторые виды живут 20–30 лет, а другие могут жить 80–100 лет. В среднем какаду живут 50–60 лет в домашних условиях.



Также в объявлении указано, что попугая продают из-за частых командировок его хозяев — Кеша очень общительный и ему трудно находиться в одиночестве.



Вместе с птицей старые хозяева отдадут клетку и подставку Кеши, а также проинструктируют, как за ним ухаживать и чем кормить. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с владельцами Кеши.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают зеленого амазона за 120 тысяч рублей. Он может вырасти до 45 см в длину.

