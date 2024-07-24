«Такого видела только на картинках»: в Новосибирске продают зеленого амазона за 120 тысяч рублей

Пока птенец совсем небольшой Источник: Avito











В Новосибирске продают птенца венесуэльского попугая. Объявление о продаже амазона разместили на Avito.



— Птенец-выкормыш (выкармливали без родителей — прим.ред) венесуэльского амазона. Вырастает до 45 сантиметров, масса до 400 граммов. Домашнее разведение, — отметил автор объявления.



Продавец просит за птенца 120 тысяч рублей, при этом отказался рассказать подробности о птице корреспонденту НГС. Редакция обратилась к эксперту в области диких животных, чтобы оценить, насколько птица редкая.

— Я бы сказала, что это более нетривиальный вид, чем волнистые, кореллы, неразлучники и прочие очень популярные виды. По мне, редкий попугай — это траурный какаду. Я его вообще никогда не видела, только на картинках. Амазон, если взять всех моих знакомых за всю мою жизнь, у одного человека был, — отметила в разговоре с редакцией НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.



Алиса Богомолова добавила, что у таких попугаев очень маленький ареал обитания Также спикер порекомендовала, выбирая себе такого недешевого и редкого попугая, обращаться к зарекомендованным заводчикам.



Ранее НГС писал о том, что новосибирский зоопарк показал, как смеется кукабарра. Эта птица издает звуки, похожие на человеческий хохот.

