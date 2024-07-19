НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

южн.

 737мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,88
EUR 96,10

СРОЧНО

Кто носится по городу на дорогих авто без номеров

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Необычные продукты из ЮВА
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Животные подробности Будто человек: новосибирский зоопарк показал, как смеется кукабарра — видео

Будто человек: новосибирский зоопарк показал, как смеется кукабарра — видео

Эти птицы издают звуки, похожие на человеческий смех

338
1 комментарий
Птиц привезли в Новосибирский зоопарк из Германии

Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором птица кукабарра издает звуки, напоминающие заразительный человеческий смех.

На видео птица действительно забавно гогочет, как будто смеется над чем-то. У птицы мощный клюв и выразительный взгляд.

Звуки птицы издают похожие на человеческие

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило обзавелся двумя смеющимися кукабаррами в 2019 году. Их доставили из Германии.

Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея. Они плотоядные и питаются мясом. Птицы известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирском зоопарке манулята в погоне за белкой залезли вверх по сетке вольера. В охоте они не преуспели.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Новосибирский зоопарк Кукабарра Смех Птица Видео Животные
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
19 июля 2024, 11:43
Настасия Мидведьева! Пеши исчо пра мануйлов.
Гость
19 июля 2024, 11:41
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Павел,38

Ася,33

VLADIMIR,35

Наталья,47

Ирина ,25

Serg,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление