Будто человек: новосибирский зоопарк показал, как смеется кукабарра — видео

Птиц привезли в Новосибирский зоопарк из Германии Источник: t.me/nsk_zoo











Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором птица кукабарра издает звуки, напоминающие заразительный человеческий смех.



На видео птица действительно забавно гогочет, как будто смеется над чем-то. У птицы мощный клюв и выразительный взгляд.

Звуки птицы издают похожие на человеческие Источник: t.me/nsk_zoo

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило обзавелся двумя смеющимися кукабаррами в 2019 году. Их доставили из Германии.



Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея. Они плотоядные и питаются мясом. Птицы известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирском зоопарке манулята в погоне за белкой залезли вверх по сетке вольера. В охоте они не преуспели.

