Будто человек: новосибирский зоопарк показал, как смеется кукабарра — видео

Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором птица кукабарра издает звуки, напоминающие заразительный человеческий смех.
На видео птица действительно забавно гогочет, как будто смеется над чем-то. У птицы мощный клюв и выразительный взгляд.
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило обзавелся двумя смеющимися кукабаррами в 2019 году. Их доставили из Германии.
Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея. Они плотоядные и питаются мясом. Птицы известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирском зоопарке манулята в погоне за белкой залезли вверх по сетке вольера. В охоте они не преуспели.
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