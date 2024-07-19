Манулята в погоне за белкой залезли вверх по сетке вольера — забавное видео

Дикие котята учатся взрослой жизни Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке появившаяся на дереве белка устроила переполох в вольере манулов. Дикие котята решили на нее поохотиться. Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Манулята сначала дружно наблюдали за гостьей, а потом перешли к действиям. Сдержать охотничьи порывы им не удалось, и они начали карабкаться вверх по сетке вольера. Белка в итоге убежала невредимой.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Ранее манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики. Они решили сыграть в футбол.



Дикие котята очень забавно ждали ужина — они выстроились в линию и смотрели в одну сторону, туда, где обычно появляется сотрудник с едой.

