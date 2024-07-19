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Животные Манулята в погоне за белкой залезли вверх по сетке вольера — забавное видео

Манулята в погоне за белкой залезли вверх по сетке вольера — забавное видео

В охоте они не преуспели

489
3 комментария
Дикие котята учатся взрослой жизни

В Новосибирском зоопарке появившаяся на дереве белка устроила переполох в вольере манулов. Дикие котята решили на нее поохотиться. Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Манулята сначала дружно наблюдали за гостьей, а потом перешли к действиям. Сдержать охотничьи порывы им не удалось, и они начали карабкаться вверх по сетке вольера. Белка в итоге убежала невредимой.

Ранее манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики. Они решили сыграть в футбол.

Дикие котята очень забавно ждали ужина — они выстроились в линию и смотрели в одну сторону, туда, где обычно появляется сотрудник с едой.

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Комментарии
3
Гость
19 июля 2024, 07:51
Это журналистика или частный блог?
Гость
19 июля 2024, 07:56
😍🥰🥰🥰
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