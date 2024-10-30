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Недвижимость мнение Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах

Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах

Специалист по инвестициям и недвижимости рассказала обо всех подводных камнях в этом деле

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14 комментариев

При выборе жилья на сайтах объявлений всегда обращайте внимание, нет ли пометки «апартаменты» или «доля»

При выборе квартиры многие сталкиваются с выгодными предложениями. И зачастую в таких объявлениях стоят пометки «апартаменты» или «доля». О плюсах и минусах такого жилья нашим коллегам из MSK1.RU рассказала эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая.

Апартаменты отличаются от квартир тем, что они имеют статус нежилого помещения. То есть в них нельзя прописаться, как в обычной квартире. Соответственно, для людей, которым важна прописка, апартаменты не очень подходят, поэтому они, как правило, дешевле.

В отличие от квартир, апартаменты имеют статус нежилых помещений, как, например, офис или магазин. То есть нет никакой гарантии, что у тебя за стеной не будет, например, какого-нибудь шумного заведения или студии для репетиций для бас-гитаристов. Это не жилье, поэтому норм о запрете шума после 23 часов и других, которые есть в жилых помещениях, там нет. Да и вообще за твоей стеной может происходить всё, что угодно, — шум, гам и тарарам. Законом это никак не ограничено.

У апартаментов выше коммунальные платежи: вода, электричество и так далее. И, как правило, значительно выше.

Но есть у такого жилья и свои плюсы. И это не только относительно низкая по сравнению с обычными квартирами стоимость.

Апартаменты построены (или отреставрированы старые здания) по-современному. У них классные входные группы, какие-нибудь мраморные подъезды и так далее. Хорошее обустройство зон общего пользования: могут стоять теннисные столы или созданы гостевые зоны, можно встречаться с клиентами, например. В общем, это более современное жилье в сравнении с хрущевками или домами 90-х годов постройки.

Доля в квартире — это когда у тебя объект не выделен в натуре (есть такое понятие в законе). То есть у него нет отдельного кадастрового номера. Например, есть квартира, которую поделили на три студии, но не разделили их по кадастру.

Соответственно, что в этом плохого и чем это грозит? Во-первых, для того чтобы продать свою долю, ты обязан спрашивать согласие других сособственников, потому что так прописано в законе. И у других сособственников есть так называемое преимущественное право покупки. Причем нотариально заверенное. Соответственно, просто так свою долю ты не продашь.

Во-вторых, прописать кого угодно ты туда не сможешь. Себя и ребенка — конечно, да. Но уже маму, папу, брата или сестру — нет. Для этого придется уговаривать всех собственников этой квартиры идти с тобой в РОВД, чтобы там они дали согласие на такую прописку.

Есть еще неприятные моменты. Как правило, в таких долях не выделены счетчики. То есть стоит один на всю квартиру. И соответственно, как-то с соседями по квартире нужно договариваться, скидываться и оплачивать счета за коммуналку.

Часто возникают сложности, связанные с тем, что один платит, другой не платит, кто-то из соседей пропал куда-нибудь и так далее. А платить-то нужно в любом случае, потому что счетчик-то один. Соответственно, если отключат этот счетчик, то не будет света, например, во всей квартире. Ну или воды, или чего-то еще.

В общем, рисков много, поэтому доли стоят так дешево. Их, как правило, покупают те люди, у которых просто мало денег, а недвижимость нужна. Например, чтобы прописаться.

Если вы решились на приобретение доли, то важно на этапе покупки прописать соглашение с остальными участниками собственности, в котором будет прописан порядок пользования: все моменты относительно счетчиков, графика уборки общего коридора или туалета и других нюансов. И главное — прописать, за кем какая студия закреплена. А то потом будешь ходить по судам и не докажешь, какая за тобой доля закреплена — конкретная комната или часть кухни с туалетом.

А вы себе какое жилье купили?

Обычную квартиру
Апартаменты
Долю в квартире
Живу на съемной или у родителей

Ранее аналитики дали прогноз, согласно которому в ближайший год цены на рынках жилья в России могут упасть на 3–5%. Подробнее — в отдельном материале.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Недвижимость Апартаменты Доля в квартире
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Комментарии
14
Гость
1 час
Соответственно, для людей, которым важна прописка, апартаменты не очень подходят, поэтому они, как правило, Дешевле. (Представляю как смеются над этим тезисом застройщики АЭРОН, Маяковский, Инские Холмы и прч.)
Гость
1 час
А я не по теме вот поржите над амбициями компаний: "...Российские медиакомпании ранее обвинили Google в ограничении свободы слова, в том числе из-за блокировок на YouTube, а общая сумма требований к корпорации, как писал РБК, с учетом пенни уже достигла 2 ундециллионов руб. (ундециллион — это единица с 36 нулями)...." ......вот мне интересно губа не треснет у Российских медиакомпаний которые и так деграднули в своём развитии!? Чё щас по телику гонят то вы хоть видели, это такой шлак, а им ещё ундицилионы подавай, совсем с ума съехали со своей жадностью!
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