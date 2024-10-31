Город Рушится двор, местные ходят по трубам: как выглядит огромная яма на Котовского — фото
Рушится двор, местные ходят по трубам: как выглядит огромная яма на Котовского — фото
Дома на левом берегу Новосибирска окружены огромной ямой
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Дома на улице Котовского в Новосибирске до сих окружены огромной разрытой ямой. Ремонт на участке ведет СГК, рабочие там меняют старые трубы на новые, после январской коммунальной аварии на левом берегу.
Раскопанная яма пугает жителей уже не один месяц, в сентябре, например, в нее начал уходить двор дома на Котовского 40/1. По словам местных, несколько недель они не видели специалистов, а после их придомовая территория начала уползать вниз.
Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, закопать яму должны в период с 20 по 25 ноября, а восстановить благоустройство до 30 ноября. Фотокорреспондент НГС прогулялся сегодня, 31 октября, вдоль огромного разрытого участка, посмотрите, как выглядит яма, в ней уже собрался мусор, а сотрудников на месте было немного.
Вчера на правом берегу Новосибирска произошло коммунальное ЧП, без тепла остались более 500 объектов, а в домах из-за давления полопались трубы.
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