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Город Рушится двор, местные ходят по трубам: как выглядит огромная яма на Котовского — фото

Рушится двор, местные ходят по трубам: как выглядит огромная яма на Котовского — фото

Дома на левом берегу Новосибирска окружены огромной ямой

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17 комментариев

За время, пока энергетики ведут ремонт, в яме появилось большое количество мусора

Дома на улице Котовского в Новосибирске до сих окружены огромной разрытой ямой. Ремонт на участке ведет СГК, рабочие там меняют старые трубы на новые, после январской коммунальной аварии на левом берегу.

Раскопанная яма пугает жителей уже не один месяц, в сентябре, например, в нее начал уходить двор дома на Котовского 40/1. По словам местных, несколько недель они не видели специалистов, а после их придомовая территория начала уползать вниз.

Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, закопать яму должны в период с 20 по 25 ноября, а восстановить благоустройство до 30 ноября. Фотокорреспондент НГС прогулялся сегодня, 31 октября, вдоль огромного разрытого участка, посмотрите, как выглядит яма, в ней уже собрался мусор, а сотрудников на месте было немного.

На левом берегу в этом году активно меняют трубы, дома подключили к временной системе отопления

На участке рабочих немного, закапывать яму должны начать через пару недель

Из-за работ на объекте новосибирцам испортили двор, который недавно благоустроили по федеральной программе

Возле разрытого участка осталась детская площадка, вход на нее закрыли забором

Местные срезают путь вблизи ямы

Внутри образуются лужи, вдалеке заметно, как завалился забор

Восстановить благоустройство после выполненных работ должны до конца ноября

Забор то и дело падает в яму, недавно даже жители переходили обрыв по трубам

Вчера на правом берегу Новосибирска произошло коммунальное ЧП, без тепла остались более 500 объектов, а в домах из-за давления полопались трубы.

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Яма СГК
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Комментарии
20
С левого берега
3 минуты
Власти области! Зачем нам СГК?
Клеопатра Ивановна
7 минут
Вообще что происходит? Город-грязь. Город-неряха. Город-раскопка. Почему эта СГК круглогодично что-то раскапывает и уходит ничего не делая? Никакие проблемы не может решить - ни свои, ни города. Гребут лопатой деньги, при этом ничего не делают - авария за аварией, новая яма за новой ямой. Рыба гниет с головы - пословица старая и много раз себя объяснившая. Может, уже пора новую аналогичную компанию построить? Зачем нам такие монополисты из прошлого, которые сидят на стуле ровно и ленятся что-то делать! НГС, вы молодцы, что освещаете такие проблемы - может быть, дела сдвинутся с мертвой точки, да побыстрее. Давайте больше таких статей!
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