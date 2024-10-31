Рушится двор, местные ходят по трубам: как выглядит огромная яма на Котовского — фото

За время, пока энергетики ведут ремонт, в яме появилось большое количество мусора Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дома на улице Котовского в Новосибирске до сих окружены огромной разрытой ямой. Ремонт на участке ведет СГК, рабочие там меняют старые трубы на новые, после январской коммунальной аварии на левом берегу.

Раскопанная яма пугает жителей уже не один месяц, в сентябре, например, в нее начал уходить двор дома на Котовского 40/1. По словам местных, несколько недель они не видели специалистов, а после их придомовая территория начала уползать вниз.

Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, закопать яму должны в период с 20 по 25 ноября, а восстановить благоустройство до 30 ноября. Фотокорреспондент НГС прогулялся сегодня, 31 октября, вдоль огромного разрытого участка, посмотрите, как выглядит яма, в ней уже собрался мусор, а сотрудников на месте было немного.

На левом берегу в этом году активно меняют трубы, дома подключили к временной системе отопления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На участке рабочих немного, закапывать яму должны начать через пару недель Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из-за работ на объекте новосибирцам испортили двор, который недавно благоустроили по федеральной программе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Возле разрытого участка осталась детская площадка, вход на нее закрыли забором Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Местные срезают путь вблизи ямы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Внутри образуются лужи, вдалеке заметно, как завалился забор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Восстановить благоустройство после выполненных работ должны до конца ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Забор то и дело падает в яму, недавно даже жители переходили обрыв по трубам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









